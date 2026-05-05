Seed Supplier: 40.000 Bestellungen für Cannabissamen

Frankfurter Startup etabliert sich erfolgreich am Markt

Die Seed Supplier GmbH aus Frankfurt am Main verzeichnet seit der Gründung im Oktober 2024 ein signifikantes Wachstum im Bereich des digitalen Fachhandels für Saatgut. Das Unternehmen bedient die steigende Nachfrage nach hochwertigen Cannabissamen in Deutschland und konnte bereits über 40.000 Bestellungen erfolgreich abwickeln. Mit einem Portfolio aus feminisierten und autoflowering Genetiken adressiert das Startup sowohl Einsteiger als auch erfahrene Anbauer, um eine zuverlässige Versorgung mit stabilen Pflanzengenetiken sicherzustellen.

Wachstum durch Qualität und Kundenzufriedenheit

Der Erfolg der Seed Supplier GmbH basiert auf einer konsequenten Qualitätsstrategie. Das Team fokussiert sich intensiv auf das Selektieren und Kreuzen exklusiver Genetiken, um der Community einzigartige Samen-Profile anzubieten. Durch die Zusammenarbeit mit führenden europäischen Herstellern entstanden herausragende Kreuzungen wie Kosuga – King of the Onionz, Apple Crumble und Rainbow Chimera. Innerhalb kurzer Zeit baute das Unternehmen einen Kundenstamm von über 20.000 zufriedenen Kunden auf. Eine Bewertung von 4,8 Sternen auf Trustpilot unterstreicht die Akzeptanz des Angebots im Markt. Die Kooperation mit führenden europäischen Züchtern garantiert zudem die Einhaltung biologischer Standards.

Strategische Community-Förderung und Gratis-Aktionen

Ein zentrales Element der Unternehmensstrategie stellt die Einbindung der Anbau-Gemeinschaft dar. Durch eine regelmäßig stattfindende Aktion bietet das Unternehmen die Möglichkeit, Genetiken ohne Anschaffungskosten zu testen. Alle drei Monate stellt die Seed Supplier GmbH zwei unterschiedliche Strains zur Auswahl bereit. Interessenten können eine Packung mit zwei Samen kostenfrei zum Warenkorb hinzufügen. Lediglich die Versandkosten in Höhe von 4,40 Euro sind zu tragen. Diese Aktion fördert den Wissensaustausch und erlaubt eine objektive Beurteilung der Produktqualität durch die Nutzer.

Zukunftsorientierte Ausrichtung des Sortiments

Die Seed Supplier GmbH plant eine kontinuierliche Erweiterung des Portfolios. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Identifikation neuer Trends und der Erfüllung spezifischer Kundenwünsche. Der direkte Dialog mit den Anbauern dient als Basis für die zukünftige Sortimentsgestaltung. Das Ziel besteht darin, eine dauerhafte Position als verlässliche Anlaufstelle für Cannabissamen in Deutschland zu festigen. Nachhaltiges Wachstum und die stetige Optimierung der Lieferketten bilden das Fundament für die weitere Expansion des Frankfurter Unternehmens im Sektor des legalen Anbaus von Cannabis.

Die Seed Supplier GmbH ist ein spezialisierter Fachhändler für hochwertige Cannabissamen mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen vertreibt exklusive feminisierte und autoflowering Genetiken über den eigenen Onlineshop.

Kontakt

Seed Supplier GmbH

Stefan Rexroth

Bleichstraße 64

60313 Frankfurt am Main

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https://seedsupplier.de/

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