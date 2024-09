Security Essen: Genetec erweitert hochsichere Zutrittskontrollen um das STid Secure E/A Modul

Genetec zeigt auf der Security Essen ein neues STid Secure E/A Modul – eine hochsichere Lösung für Zutrittskontrolle – und eine Live-Demo von Security Center SaaS.

Frankfurt, 05.09.2024 – Besucher der Security Essen (vom 17.09 bis 20.09.2024) können sich am Stand 8C12 die Neuigkeiten von Genetec Inc. („Genetec“), einem führenden Technologieanbieter von vereinheitlichten Lösungen für die Bereiche Sicherheit, öffentliche Sicherheit, Betrieb und Business Intelligence, ansehen. Vor Ort können sie sich über das neue STid Secure E/A Modul informieren, welches das Genetec Portfolio an hochsicheren Zutrittskontrolllösungen erweitert. Entwickelt hat das Modul STid, ein führender Hersteller von hochsicheren Technologien für Zutrittskontrolle. Damit hilft Genetec europäischen Kunden, die strengsten Cybersecurity-Vorschriften zu erfüllen.

Jedes Element des hochsicheren Zutrittskontrollsystems von Genetec und STid nutzt verschlüsselte Protokolle und die aktuellen Cybersicherheitsfunktionen. Das gilt vom Zutrittsberechtigungsnachweis und den Kartenlesern bis hin zum Controller und der Software. Dies gewährleistet einen sicheren Einsatz und bietet maximalen Schutz vor den immer neuen Bedrohungen für die pysische Sicherheit und – in einer immer stärker vernetzten Welt – auch die IT Security.

Lösung für Hochsicherheitsbereiche

Dank der Kombination mit dem STid-E/A-Modul eignet sich die Lösung von Genetec für Behörden, Hochsicherheitsindustrien und Sektoren wie Energie, Gesundheits- und Bankenwesen, Versorgungsunternehmen und Fertigung. Alle Punkte der Zutrittskontrolle lassen sich auf diese Weise sicher verwalten – und sensible Informationen bleiben innerhalb des gesicherten Bereichs.

Dank des kompakten Designs lässt sich das System einfach installieren, da es keine sensiblen Daten speichert, die zum Klonen von Anmeldeinformationen missbraucht werden könnten. Das bietet einen zusätzlichen Schutz vor Cyber-Attacken und stärkt die Sicherheitslage in Unternehmen auch insgesamt.

„Unsere Partnerschaft mit STid unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung von standardisierten, hochsicheren Lösungen für Zutrittskontrolle, mit denen Unternehmen die für ihre Bedürfnisse am besten geeignete Technologie wählen“, sagt Thibaut Louvet, Senior Product Groups Director, Security Center bei Genetec Inc. „Dank dieses Ansatzes profitieren unsere europäischen Kunden und Integratoren von einer flexiblen, skalierbaren und konformen Lösung, die selbst den strengsten Cybersicherheitsvorschriften gerecht wird.“

„Wir arbeiten seit langem mit Genetec zusammen, denn wir verfolgen beide das Ziel, den Endanwendern die beste und sicherste Erfahrung zu bieten“, sagt Vincent Dupart, CEO von STid. „Dieses innovative E/A-Modul bereichert unser Portfolio und erfüllt die Anforderungen an transparente Architekturen. Es entspricht den europäischen Regularien und ermöglicht unseren Kunden, die höchsten Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, ohne Kompromisse bei der Anpassung und Skalierbarkeit einzugehen.“

Das neue sichere STid E/A-Modul ist im 4. Quartal 2024 über zertifizierte Genetec Vertriebspartner in Europa erhältlich.

Security Center SaaS vor Ort erleben

Darüber hinaus können die Messebesucher weitere Lösungen von Genetec kennenlernen. Dazu zählt beispielsweise die vereinheitlichte Sicherheitslösung Genetec Security Center SaaS. Die Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung ist maximal skalierbar, offen und kombiniert Zutrittskontrolle, Videomanagement, forensische Suche, Einbruchsüberwachung, Automatisierung und viele andere fortschrittliche Sicherheitsfunktionen. Die Branche für physische Sicherheit benötigt ein individuelles Angebot, das je nach Kundenbedürfnis entweder in der Cloud oder hybrid betrieben wird. Mit Security Center SaaS nimmt Genetec diesen Trend auf und setzt neue Maßstäbe für Cloud-basierte physische Sicherheit.

Weitere Informationen über das STid E/A Modul finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.genetec.com/product-releases/stid-io-high-assurance.

Genetec ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche entscheidend prägt. Mit dem Lösungsportfolio von Genetec können Unternehmen, Behörden und Kommunen weltweit Menschen und Betriebsanlagen sichern und gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen schützen sowie betriebliche Effizienz realisieren.

Die Lösungen basieren auf einer offenen Architektur, bei der Cybersicherheit von Anfang der Kern der Entwicklung ist. Genetec Lösungen können On-Premise, in der Cloud oder in hybriden Implementierungen eingesetzt werden. Die beiden Hauptprodukte sind Genetec Security Center und Genetec Security Center SaaS: Sie kombinieren vereinheitlichte physische Kernsicherheitsfunktionen wie Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, automatische Nummernschilderkennung (ALPR), Einbruchserkennung, Kommunikation und Analytics.

Genetec hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen betreut seine Kunden über ein umfangreiches Netzwerk aus zertifizierten Vertriebspartnern und Beratern in über 159 Ländern.

Weitere Informationen über Genetec gibt es unter www.genetec.de

© Genetec Inc., 2024. Genetec und das Genetec Logo sind Marken von Genetec Inc. und können in verschiedenen Ländern eingetragen sein oder zur Eintragung anstehen. Andere in diesem Dokument verwendete Marken können Marken der Hersteller oder Anbieter der jeweiligen Produkte sein.

