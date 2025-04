SECUINFRA expandiert nach Schweden

Neues Cybersecurity-Angebot für nordische Länder

Die SECUINFRA GmbH erweitert ihr Geschäft nach Schweden, um den Schutz nordischer Unternehmen vor Cyberangriffen zu verbessern. Zum Angebot gehören Rund-um-die-Uhr-Überwachung, Incident Response und erweiterte Bedrohungsanalysen, damit Angriffe gestoppt werden, bevor sie Schaden anrichten.

Das Berliner Unternehmen, 2010 von Ramon Weil gegründet, ist in den letzten Jahren stark gewachsen – organisch und ohne externe Finanzierung. Nach dem dänischen betritt SECUINFRA nun den schwedischen Markt im Rahmen seiner Strategie für die nordischen Länder. Der Kern des Geschäfts liegt in den Bereichen Managed Detection and Response (MDR) sowie Incident Response. Hierbei übernimmt SECUINFRA die Gesamtverantwortung für die Erkennung und Abwehr von Cyberangiffen in Echtzeit.

Schutz auch für kleine Unternehmen

Die Bedrohung für europäische Unternehmen durch Cyberattacken war noch nie so groß wie heute. SECUINFRA möchte nun auch schwedische Unternehmen besser schützen. Das Ziel ist es, Cyberangriffe möglichst frühzeitig zu erkennen, um den oft darauffolgenden großen Schaden zu verhindern. Ramon Weil, Founder und CEO von SECUINFRA, erläutert: „Wir sind uns des wachsenden Bedarfs kleinerer Unternehmen bewusst, die zunehmend sehr elaborierten Angriffen ausgesetzt sind. Unser Anspruch ist es, mehr Unternehmen qualitativ hochwertige Cybersicherheitsdienste zur Verfügung zu stellen.“ Weiterhin erklärt er: „Wir sehen uns mit einer Situation konfrontiert, in der selbst kleinere Betriebe zum Ziel ausgeklügelter Angriffe von Cyberkriminellen werden. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass fortschrittliche Cybersicherheitsangebote so vielen Firmen wie möglich zur Verfügung stehen.“

Neuer Manager für die nordischen Länder

Um die nordische Expansion zu leiten, hatte SECUINFRA bereits Ende letzten Jahres Torben Clemmensen als neuen Business Development Manager Nordic verpflichtet. Er war davor als Regional Manager North EMEA bei dem französischen Sicherheitsunternehmen TEHTRIS tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Cybersicherheit. Clemmensen ist sich sicher: „Der Eintritt von SECUINFRA in den nordischen Markt ist entscheidend, um die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Cybersicherheitslösungen in der Region zu befriedigen. Mit unserer Expertise können wir nordische Unternehmen dabei unterstützen, ihre kritischen Infrastrukturen vor immer ausgefeilteren Bedrohungen zu schützen.“

SECUINFRA arbeitet mit einigen der modernsten Tools auf dem Markt, darunter SIEM (Security Information & Event Management), EDR (Endpoint Detection & Response), NDR (Network Detection & Response) und SOAR (Security Orchestration, Automation & Response). Der Ansatz des Unternehmens basiert auf langfristigen Beziehungen zu seinen Kunden und einer klaren Fokussierung auf die eigenen Spezialgebiete.

SECUINFRA, Experte und Partner für Cyber Defense, hat sich seit 2010 auf die Erkennung, Analyse sowie Abwehr von Cyberangriffen spezialisiert. Die Kernkompetenz liegt in den Bereichen Managed Detection & Response (MDR) und Incident Response (IR). Mittels MDR erkennt und analysiert SECUINFRA 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr Cyberangriffe auf Unter-nehmen und wehrt diese ab, bevor hoher Schaden entsteht. Das Incident Response Team hilft Unternehmen bei der Bewältigung von Cyberangriffen. Weiterhin unterstützt SECUINFRA Unternehmen beim Aufbau und Betrieb von Security Operations Centern (SOC) und Cyber Detection & Response Centern (CDRC).

Firmenkontakt

SECUINFRA GmbH

Thomas Bode

Stefan-Heym-Platz 1

10367 Berlin

+49 89 200 42748



https://www.secuinfra.com/de/

Pressekontakt

FRANKEMEDIA

Thorsten Franke-Haverkamp

Amberger Str. 5

81679 München

+49 89 200 42748



https://www.frankemedia.com/

Bildquelle: SECUINFRA GmbH