secIT 2025 in Hannover: Censys präsentiert Lösungen für präventive Cybersicherheit

Geschützt vor Cyberangriffen mit Threat Hunting und Attack Surface Management

Hannover, 06. März 2025 – Censys, ein führender Anbieter von Lösungen für Threat Hunting und Attack Surface Management, nimmt an der secIT 2025 vom 18. bis zum 20. März in Hannover teil. Die Censys Internet Plattform gibt Kunden die Möglichkeit, ihre Online-Angriffsfläche zu verstehen und auf Basis dieser Daten entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Threat Intelligence Tools Censys Search und Censys Attack Surface Management ermöglichen eine verlässliche Sicherheits- und Risikoanalyse – fortlaufend und rund um die Uhr. Auf der secIT 2025 präsentiert Censys seine Lösungen an Stand G15.

Unternehmen können mithilfe der Echtzeit-Analysen der Censys Internet Plattform ihre Angriffsfläche im Internet erkennen und aus den Ergebnissen entsprechende Maßnahmen zur Reduzierung der Bedrohungen ableiten. Mit der weltweit größten eigenen Scan-Infrastruktur werden ständig über 65.000 Ports gescannt und täglich mehr als 5 Milliarden Dienste aktualisiert. Die Plattform von Censys wird von Unternehmen und Organisationen unterschiedlicher Größe und Branchen genutzt und ist auch für kritische Infrastrukturen (KRITIS) und industrielle Steuerungssysteme (ICS) optimal geeignet.

Die Censys Plattform kann für Threat Hunting, die Identifizierung von verdächtigen Infrastrukturen oder die Erkennung von kompromittierten Hosts genutzt werden. Censys Attack Surface Management liefert wichtige Informationen für die Identifizierung und Überwachung von internetbasierten Assets. Diese Daten versetzen Security-Teams in die Lage, fortgeschrittene Bedrohungen zu erkennen und daraufhin zu priorisieren und zu beheben.

Rechtzeitig Bedrohungen erkennen und Maßnahmen ableiten

„Unsere Plattform mit ihren Lösungen Censys Search und Censys Attack Surface Management hilft Unternehmen dabei, digitale Infrastrukturen und Assets besser zu verstehen und zu überwachen“, sagt Tabatha von Kölichen, Regional Sales Director D-A-CH & Central Europe bei Censys. „So ist es möglich, sich vor Bedrohungen zu schützen, bis dato unbekannte Assets aufzuspüren und den wachsenden Herausforderungen immer einen Schritt voraus zu sein. Wir freuen uns, unsere Lösungen auf der secIT 2025 vorzustellen.“

An Stand G15 in der Glashalle erfahren Besucher mehr über die Plattform und Produkte von Censys. Das lokale Censys-Team freut sich auf viele interessante Gespräche auf der secIT in Hannover.

Testweisen Einblick in Censys Search erhalten Interessierte über eine kostenlose Demo: https://search.censys.io

Unter https://censys.com/de/resources/?searchterm=advisory finden Sie Einblicke und Hinweise zu aktuellen Bedrohungen weltweit.

Censys, Inc.TM ist die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Attack Surface Management. Censys wurde 2017 in Ann Arbor in Michigan, USA, gegründet und bietet Unternehmen den weltweit umfassendsten Echtzeit-Überblick ihrer Internet-Infrastruktur, Assets und Geräte. Kunden wie Google, Cisco, Microsoft, Samsung, das U.S. Department of Homeland Security, das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) und mehr als 50 % der Fortune 500 vertrauen auf Censys für eine kontextualisierte Echtzeitansicht ihrer Internet- und Clouds-Assets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.censys.com und folgen Sie Censys auf LinkedIn, X, Bluesky und Mastodon.

