Sebastian Ziegler begeistert auf dem Founder Summit.

Warum Verkaufen die wichtigste Unternehmerpflicht ist

Wiesbaden, 11. April 2026 – Beim Founder Summit, Deutschlands größter Gründer- und Unternehmerkonferenz, trat Sebastian Ziegler als Speaker auf und hinterließ einen starken Eindruck.

Die Veranstaltung fand am 11. und 12. April im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden statt. Gründer, Unternehmer, Investoren und Speaker kamen zusammen und teilten ihre Insights und Strategien.

Zwei Minuten. Eine Botschaft. Volle Wirkung.

Sebastian Ziegler trat auf der Inspiration Stage auf. Er hatte drei Minuten Zeit, um sich und sein Thema zu präsentieren. In dieser Zeit überzeugte er durch Klarheit, Ausstrahlung und Persönlichkeit.

Einen Vortrag auf zwei Minuten zu verdichten, die Kernbotschaft zu halten und gleichzeitig eine Verbindung zum Publikum aufzubauen – das ist die Königsklasse im professionellen Speaking.

Seine These: Ohne Verkauf ist alles nichts

Sebastian Ziegler steht für eine klare Haltung: „Ohne Verkauf ist alles nichts.“

Er bringt 18 Jahre Door-to-Door-Erfahrung mit und hat über 140 Glasfaserprojekte erfolgreich abgeschlossen. Für ihn ist Verkauf keine lästige Pflicht. Verkauf ist die Grundlage jedes unternehmerischen Erfolgs.

Drei Prinzipien aus der Praxis

Sebastian Ziegler gibt drei Prinzipien weiter, die er aus seiner Arbeit im Feld destilliert hat:

1. Verbindung vor Verkauf

Wer den Menschen gewinnt, gewinnt den Auftrag. Empathie und echtes Interesse am Gegenüber stehen vor jedem Produkt.

2. Klarheit schlägt Technik

Wer den eigenen Wert kennt und klar kommuniziert, erzielt mehr Abschlüsse als jeder mit einem starren Skript.

3. Jede Ablehnung bringt näher ans Ja

Resilienz ist die entscheidende Verkaufskompetenz. Ein „Nein“ ist kein Rückschlag – es ist Teil des Prozesses.

Award und neue Aufträge im Nachgang

Sebastian Ziegler wurde auf dem Founder Summit ausgezeichnet. Der Award und die Anerkennung der Jury spiegeln den Mehrwert wider, den er auf der Bühne und in seinen Coachings liefert. Im Nachgang der Veranstaltung wuchsen Bekanntheitsgrad, Reichweite und Auftragslage spürbar.

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Für Sebastian Ziegler ist sicher: Wer als Unternehmer nicht verkauft, wird verkauft. Wie der legendäre Verkaufstrainer Zig Ziglar treffend sagte: „Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude.“ – Es ist die innere Haltung zum Verkauf, die letztlich über den unternehmerischen Aufstieg entscheidet.

Unternehmer, Coach, Keynotespeaker

Kontakt

Sebastian Ziegler

Sebastian Ziegler

Wickersdorf 42

07318 Saalfeld

015221529551



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