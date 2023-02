Sebastian Pinks „Der kleine Paul“ geht bald in Runde 7!

Sebastian Pink, der Autor der beliebten „Der kleine Paul“-Reihe, schreibt demnächst an Band 7 weiter. Das neue Buch soll im Sommer 2023 auf den Markt kommen und die Abenteuer von Paul und seinen Freunden weiterspinnen. Pink hat schon einige Ideen und will diese in Kürze aufs Papier bringen.

„Es wird wieder ein tolles Abenteuer geben, dass den Kindern gefallen wird. Bis dies aber fertig ist, dauert noch ein wenig“ erzählt der Autor.

In den bisherigen Bänden der Reihe haben die beiden Ganoven Karl und Boris schon so einiges an Unfug getrieben. In Band 7 werden sie sicherlich wieder ihre Spuren hinterlassen. Ob sie Paul und seinen Freunden diesmal allerdings wieder auf die Pelle rücken oder ob sie sich lieber von den Helden in die Flucht schlagen lassen, bleibt abzuwarten.

Den aktuellen Band der Kinderbuchreihe kann man hier bekommen: https://www.epubli.com/shop/der-kleine-paul-band-6-gruselstunde-zu-halloween-9783756534869#beschreibung

