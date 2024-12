SeaTrek unterstützt lokale Helden

Und fördert Nachhaltigkeit in Indonesien

Dort wo das tiefe Blau des Meeres auf die Geschichten einer uralten Kultur trifft, ermöglicht SeaTrek Sailing Adventures, Indonesien nicht nur zu sehen, sondern zu verstehen – durch die Geschichten seiner Menschen und die Magie seiner unberührten Natur. Mit Herz und Verstand unterstützt das Unternehmen kleine, lokale Naturschutzprojekte und schafft unvergessliche Begegnungen mit der beeindruckenden Flora und Fauna des Inselstaates. Ob bei einem Umsiedlungsprojekt für bedrohte Zebrahaie oder bei der Restaurierung des Korallenriffs – SeaTrek erweitert sein Engagement für den Umweltschutz im Jahr 2025.

SeaTrek, ein Anbieter von Expeditionsreisen durch Indonesien, bietet eine Vielzahl von einmaligen Erlebnissen: von dem Schwimmen mit Walhaien bis hin zur Beobchtung seltener Dugongs und Paradiesvögel. Zentral für diese Projekte ist die Zusammenarbeit mit lokalen Naturschützern, die SeaTrek als „lokale Helden“ bezeichnet. Diese Menschen setzen sich mit begrenzten Ressourcen für den Schutz ihrer Umwelt ein und fördern nachhaltige Entwicklungen in ihren Gemeinden.

Die Reisen finden an Bord der traditionellen indonesischen Holzsegelschiffe Ombak Putih und Katharina statt, die zum UNESO Welterbe gehören. Die beiden Schiffe, die Platz für 24 bzw. 12 Gäste bieten, verbinden Komfort mit kulturellem Erbe und steuern je nach Saison verschiedene Naturschutzprojekte an.

Highlights der Naturschutzprojekte:

-Dugongs in Alor: Gäste treffen den lokalen Fischer Pak One, der sich für den Schutz von Seegraswiesen und Mangroven einsetzt. Diese Bemühungen haben einen Dugong namens „Mawar“ dazu bewegt, das Gebiet zu seiner Heimat zu machen – eine seltene Chance, dieses beeindruckende Meeressäugetier aus nächster Nähe zu beobachten.

-Walhaie in Sumbawa: In Zusammenarbeit mit Fischern, die einen Teil ihres Fangs mit Walhaien teilen, können Gäste sicher mit diesen sanften Riesen schwimmen und das harmonische Zusammenspiel von Mensch und Natur erleben.

-Paradiesvögel und Aufforstung: In Bacan und Papua arbeiten lokale Bewohner mit SeaTrek zusammen, um Gästen die Vogelwelt in ihrer natürlichen Umgebung zu zeigen. Früher waren die Wälder durch Abholzung und Vogelhandel bedroht; heute florieren sie dank der nachhaltigen Einkünfte aus dem Ökotourismus.

-Mangrovenaufforstung in Raja Ampat: Gäste nehmen aktiv an der Pflanzung von Mangrovensetzlingen teil, um Küstenökosysteme in der Nähe lokaler Dörfer wiederherzustellen. Diese Maßnahmen bekämpfen nicht nur Erosion und schaffen wichtige Lebensräume für Meereslebewesen, sondern unterstützen auch die Lebensgrundlagen der örtlichen Gemeinschaften durch nachhaltigen Tourismus und die Förderung der Biodiversität.

-Korallenrestaurierung im Komodo Nationalpark: Die Reisenden helfen bei der Befestigung von Korallenfragmenten, die zu neuen Riffen heranwachsen und zahlreiche Fischarten anziehen. Im Rahmen dieses Projekts wurden bereits über 53.000 Korallen gepflanzt und die lokale Fischpopulation um 300 % erhöht.

Zusätzlich unterstützt SeaTrek Initiativen wie die Wiederansiedlung von Zebrahaien in Raja Ampat und verteilt solarbetriebene Lampen sowie Wasserfilter in abgelegenen Dörfern. Mit dem Projekt „Peek Under the Surface“ erhalten Kinder Schwimmbrillen, um die Unterwasserwelt vor ihrer Haustür zu entdecken, begleitet von Lehrmaterialien in der Landessprache.

Frank Hyde, Direktor von SeaTrek, erklärt: „Es fühlt sich gut an zu helfen, und das ist der Kern unserer Mission. Unsere Reisen sollen Freude bereiten und einen positiven Unterschied machen – für unsere Gäste, die Menschen, denen wir begegnen, und die Natur, die wir schützen.“

Weitere Informationen und Buchungen unter www.seatrekbali.com, telefonisch unter +62 361 474 3902 oder per E-Mail an info@seatrekbali.com.

