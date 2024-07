SeaTrek Sailing Adventures präsentiert Super-Trips

Mehrwöchige Super-Trips für abenteuerlustige Reisende

In einer immer hektischeren Welt sehnen sich viele Reisende nach intensiveren und längeren Abenteuern, die ihnen die Möglichkeit geben, in Ruhe in die Schönheit und Kultur fremder Orte einzutauchen. Um diesem wachsenden Wunsch nach ausgedehnten Fernreisen gerecht zu werden, hat der indonesische Expeditionskreuzfahrtanbieter SeaTrek Sailing Adventures die SeaTrek Super-Trips ins Leben gerufen. Damit will das Unternehmen der steigenden Nachfrage nach verlängerten Kreuzfahrten gerecht werden, bei denen die Reisenden länger bleiben und mehr entdecken können.

Diese „Super-Trips“ bieten den Gästen die Möglichkeit, zwei oder mehr aufeinanderfolgende Reisen an Bord der beiden traditionellen, von der UNESCO geschützten indonesischen Pinisi-Segelschiffe von SeaTrek zu kombinieren. So können sie bis zu zwei, drei oder sogar vier Wochen auf See verbringen und die vielfältige Kultur sowie die exotische Tierwelt des östlichen indonesischen Archipels intensiver erleben.

An Bord genießen die Reisenden höchsten Komfort und authentisches Ambiente. Die luxuriöse Ausstattung und die exquisite Küche machen die Reise zu einem wahren Genuss. Zwischen den Fahrten bleiben die Gäste an Bord und werden von der Crew rundum versorgt. Ein persönlicher Reiseleiter steht zur Verfügung, um Ausflüge in die interessanten Hafenstädte, in denen die Schiffe vor Anker liegen, zu organisieren.

Eine besonders beliebte Superreise kombiniert die 12-tägige „East Indies On A Spice Island Exploration“ mit der 10-tägigen „Wallace Trails & Sails“-Tour. Diese Route führt von den Savannen von Flores im südlichen Ring of Fire über die Gewürzinseln des Banda-Archipels zu den üppigen

Dschungeln und spektakulären Korallengärten des Raja Ampat Nationalparks – eine Strecke von über 1.000 Seemeilen.

Die Reise bietet eine perfekte Kombination aus Abenteuer, Bildung und Erlebnis, während man in die beeindruckende Natur und Kultur der indonesischen Inselwelt eintaucht. Sie beinhaltet sowohl die Unterbringung als auch die Aktivitäten an Land zwischen den Seereisen und wird von einem SeaTrek-Reiseleiter begleitet.

Weitere Informationen und Buchung über die Super-Trips oder über SeaTrek Sailing Adventures unter www.seatrekbali.com

Die TravelMarketing Romberg TMR GmbH, kurz TMR genannt, vertritt seit 1992 erfolgreich vertritt erfolgreich internationale Reiseziele in den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz. TMR ist bekannt als effiziente Full-Service-Agentur für Destinationsmarketing, Public Relations, Logistik, Eventmanagement, Social Media und Multimedia. Durch ihre langjährige Tätigkeit im deutschsprachigen Raum verfügt TMR über einen großen Erfahrungsschatz im deutschsprachigen Raum und haben Kontakte zur weltweiten Tourismusbranche.

Kontakt

TravelMarketing Romberg GmbH

Elvira Bredenbals

Nach den 12 Morgen 11

40221 Düsseldorf

021186 84 25 91



http://www.travelmarketing.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.