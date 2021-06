SCYLLA & ANTILA: RAIJINTEKs Wasserkühlungs-Offensive

NEU bei Caseking

SCYLLA & ANTILA: RAIJINTEKs Große Wasserkühlungs-Offensive

Berlin, 10.06.2021

Die neuen Custom-Wasserkühlungsprodukte von Raijintek bieten Kühlleistung pur und einzigartige Designs. Mit der SCYLLA Series stehen dabei gleich vier ideal abgestimmte Wasserkühlungs-Kits zur Auswahl, die wirklich alles für einen kompletten CPU-WaKü-Kreislauf mitbringen. Mit der ANTILA D5 EVO RBW-15 bietet RAIJINKTEK eine edle und performante Kombination aus Pumpe und Ausgleichsbehälter. Oben drauf gibt es die ANTILA Ausgleichsbehälter in zwei sehr schicken Design-Varianten.

Die perfekt aufeinander abgestimmten Wasserkühlungs-Kits SCYLLA PRO CA240/CA360 und SCYLLA ELITE CA240/CA360 bieten eine starke Kühlleistung und ein schickes Design mit ARGB-Beleuchtung. Durch ihre Modularität sind die Sets leicht erweiterbar und können zukünftigen Hardware-Upgrades angepasst werden.

Die Sets SCYLLA PRO CA240 und CA360 eignen sich für stylishe Gaming-PCs und Show-Gehäuse. Sie setzen auf Hard-Tubes und einen CPU-Kühler mit transparentem und ARGB-beleuchtetem Deckel. Die Kits SCYLLA ELITE CA240 und CA360 bieten sich für dezentere Gaming-Builts und Workstations an. Hier kommen Schläuche für die Verbindung der einzelnen WaKü-Komponenten zum Einsatz und der CPU-Kühler nutzt einen schwarzen Deckel aus robustem POM-Material.

Beide Sets sind vorkonfiguriert und enthalten alles Notwendige für einen kompletten CPU-WaKü-Kreislauf. Jedes Kit kommt mit einem CPU-Kühler, einem 240 oder 360 mm großen Radiator, einer Pumpe mit integriertem Ausgleichsbehälter, ARGB-Lüftern, Kühlflüssigkeit, Hard- bzw. Soft-Tubes mit diversen Anschlüssen und einem ARGB- und Lüfter-Controller inklusive Fernbedienung. Mit der eingebauten ARGB-Beleuchtung kann das System farblich den eigenen Wünschen nach erstrahlen und mit dem restlichen Setup synchronisiert werden.

Die Features der Raijintek SCYLLA Series im Überblick:

-Vorkonfigurierte Sets für einen vollständigen CPU-Waki-Kreislauf

-CPU-Kühler, Radiator, Pumpe/AGB-Kombi und Lüfter

-Mit Hard-Tubes oder Schläuchen, Anschlüsse inklusive

-Jeweils mit 240 mm oder 360 mm Radiator

-Integrierte ARGB – Beleuchtung mit Controller und Fernbedienung

-Gerüstet für die Zukunft: leicht zu erweitern

-Inklusive bis zu drei Lüftern mit adressierbaren LEDs

Die ANTILA D5 EVO RBW-15 ist eine performante Pumpe für Wasserkühlungen in Kombination mit einem Ausgleichsbehälter. Mit ihrem edlen Design und der integrierten ARGB-Beleuchtung ist sie für RGB-Liebhaber und WaKü-Enthusiasten gleichermaßen geeignet.

Das große Reservoir ist aus langlebigem und robustem Tempered Glass gefertigt und bietet eine Kapazität von 500 ml. Durch die hohe Leistung liefert die D5-Pumpe auch in großen Custom-Loops zuverlässigen Durchfluss. Mit vier G1/4-Zoll-Anschlüssen lässt sich die ANTILA D5 EVO RBW-15 leicht und flexibel in den Kühlkreislauf integrieren.

Die ANTILA PURE R100A/R240A und R100B/R240B sind edle und auffällige Ausgleichsbehälter mit 400 bzw. 700 ml Fassungsvermögen. Beide Serien machen durch die integrierte ARGB-Beleuchtung in jedem Setup eine gute Figur. Die AGBs R100A und R240A setzen auf ein dezentes Design mit klaren Kanten und großen Flächen. Sie eignen sich bestens für edle Gaming- und Workstations. Einen absoluten Eye-Catcher stellen die Ausgleichsbehälter R100B und R240B dar. Mit ihrem auffälligen Design, geprägt von diagonalen Linien, ergänzen sie jeden Showcase Build um ein weiteres Highlight.

RAIJINTEKs Große Wasserkühlungs-Offensive bei Caseking:

www.caseking.de/raijintek-scylla

Die Raijintek SCYLLA PRO CA240/CA360 sind für respektive 359,90 Euro und 389,90 Euro, die Raijintek SCYLLA ELITE CA240 ARGB/CA360ARGB für 259,90 Euro und 289,90 Euro ab jetzt vorbestellbar und voraussichtlich Anfang Juli lieferbar. Die Raijintek ANTILA D5 EVO RBW-15 kostet 149,90 Euro. Die Ausgleichsbehälter Raijintek ANTILA PURE R100A/R240A gibt es für 69,90 Euro und 79,90 Euro. Die Modelle Raijintek ANTILA PURE R100B/R240B für 72,90 Euro und 84,90 Euro.

