Scribble Videos für Medical Marketing

So wird Vertrieb unterstützt

Hamburg im März 2022 – Vor dem Hintergrund der neuesten Entwicklungen und dem Erreichen der ambitionierten Unternehmensziele ist das Angebot von Scribble Video erfolgversprechend und zukunftsweisend. Scribble Video produziert Erklärvideos für Medical Marketing, die den wahren Nutzen einer Behandlung oder die Funktion des Produktes auf den Punkt bringen. Jedes Unternehmen im Healthcare-Bereich hat etwas gegenüber Kunden, Mitarbeitern, der Öffentlichkeit zu erklären. Erklärfilme von Scribble Videos eignen sich hervorragend für den Healthcare und Medical Bereich, denn sie vermitteln Wissen in einer gehirngerechten und leicht konsumierbaren Form. Sie sind kurz, unterhaltsam und reduziert auf das Wesentliche. Das sind zum Beispiel Videos zu verschiedenen Themen rund um chirurgisches Nahtmaterial, Videos für Schulungen für die interne und externe Fortbildung, Videos über die Professionalität in der Behandlung, Erklärfilme für die Webseite sowie Filme in verschiedenen Sprachen. Mehr dazu hier erfahren: https://www.scribble-video.de/medical

Scribble Video ist bekannt für neuartige Angebote. Doch nicht nur deshalb zählt die trendige Firma zu den führenden Anbietern im Marketing Bereich. Mit dem Angebot „Erklärfilme für Healthcare und Medical Marketing“ blieb das Unternehmen seinem Ruf treu und hat wieder einen echten Top-Seller lanciert. Die Firma wird in Insiderkreisen für die pfiffige Promotion geschätzt und das neue Angebot stößt bei Kunden auf eine hohe Akzeptanz. Scribble Video erstellt Erklärvideos, die ein komplexes Produkt einfach erklären, vom Briefing bis zur Umsetzung kompetent, professionell, schnell und dabei immer freundlich. Die Kunden erhalten auch die Möglichkeit, Grafiken aus den Videos für weitere Werbemaßnahmen zu nutzen. So haben sie einen tollen Wiedererkennungswert. Hier kann man über weitere Vorteile erfahren, die sich mit Erklärfilmen von Scribble Video erzielen lassen: https://www.scribble-video.de/medical

„Die Erklärfilme verbessern die Marketing-Strategie unserer Kunden und bringen ihr Unternehmen voran. Es freut mich zu sehen, dass unsere Arbeit gut ankommt“, äußerte sich der Gründer Carsten Müller von Scribble Video zum Thema.

Die fachkompetenten und zuverlässigen Dienstleistungen sind ein weiterer wichtiger Baustein für den stetigen Erfolgskurs von Scribble Video. Die Firma stärkt damit ihre Position und kann ihre Marktanteile weiter festigen. Am Hauptsitz in Hamburg werden permanent neue und zukunftsweisende Dienstleistungen entwickelt.

Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.

Kontakt

Scribble Video

Leena Müller

Brunnenkoppel 28

22041 Hamburg

040-652 52 30

info@scribble-video.de

https://www.scribble-video.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.