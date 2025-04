Weniger Worte. Mehr Gefühl.

ScottGalan droppt emotionalen EDM-Hammer in Wien.

Der deutsche Produzent Scottgalan sorgt mit seinem neuen Track „I Waiting Longer A Feel“ für Aufsehen in Wiens Clubszene. Zwischen düsteren Dubstep-Drops und zerbrechlichen Vocals trifft rohe Energie auf tiefe Emotion.

Der Song läuft bereits in Locations wie Grelle Forelle und FLUC – und gilt als heißer Kandidat für den Soundtrack des Frühlings. „Wien fühlt die Musik – hier entsteht echte Verbindung“, sagt Scottgalan.

Mit diesem Release beweist er: EDM kann mehr als feiern – es kann fühlen.

