Science-Thriller über Wahrheit, Macht und Kontrolle

„Der Zukunfts-Code – Prophezeiungen entschlüsselt“ verbindet KI, gesellschaftliche Manipulation und die Frage nach Wirklichkeit

Mit „Der Zukunfts-Code – Prophezeiungen entschlüsselt“ erscheint ein gegenwartsnaher Science-Thriller von Alexander Seelendank. Der Roman greift Themen wie KI, Kontrolle, Glaubwürdigkeit und die Instabilität von Wirklichkeit auf.

Im Mittelpunkt steht ein System, das mehr kann, als Entwicklungen zu berechnen. Es erkennt Muster, verdichtet Erwartungen und nähert sich einer Grenze, an der Wahrnehmung, Wahrscheinlichkeit und Realität ineinanderzugreifen beginnen.

Im erzählerischen Zentrum stehen eine Investigative Journalistin, ein Datenphysiker und und analytisch denkender Wissenschafler. Als sie auf eine Unregelmäßigkeit stoßen, die sich nicht mit den bekannten Regeln erklären lässt, führt ihre Recherche zu einem System, das tiefer reicht als Daten, Technik und Prognosemodelle.

Der Roman setzt nicht auf ferne Zukunftswelten, sondern auf ein Szenario mit deutlicher Gegenwartsnähe. Die Bedrohung entsteht nicht durch offenen Zwang, sondern durch die Macht darüber, was Menschen sehen, wem sie vertrauen und welche Version von Realität sich durchsetzt.

Weitere Informationen zum Roman und Leseprobe unter: https://zukunftscode.info/ Der Zukunfts-Code – Prophezeiungen entschlüsselt

Alexander Seelendank ist gesamtheilticher Lebensforscher, Autodidakt, Autor.

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