Schwerlast-Montage mit MEFA Centum: T-Lock Verschraubung jetzt mit ETA-Zulassung

Planungssicherheit bei internationalen TGA- und Industrieprozess-Montagen dank CE/EN 1090 Zertifizierung

Gerade im Bereich der Schwerlastmontage für industrielle Prozesse oder große haustechnische Anlagen ist die Frage „Schweißen oder Schrauben?“ keine Glaubensfrage: Montagefreundlichkeit, Variabilität und Leistungsfähigkeit von geschraubten Systemen überzeugen auf ganzer Linie. Dazu hat MEFA Centum mit seinem zentralen Verbindungselement, der Hammerkopf-Schraube T-Lock, seit seiner Markteinführung im Jahr 2007 entscheidend beigetragen. Mit der neuen ETA-Zertifizierung ist das System nun auch normativ für internationale Projekte gerüstet.

Seit Ende letzten Jahres verfügen die Centum-Verschraubungen T-Lock und T-Lock plus über eine ETA-Zulassung (European Technical Assessment) und damit über eine CE-Kennzeichnung nach EN 1090. Das schafft Rechtssicherheit für Planer und Verarbeiter und garantiert die Zulassung für Projekte im internationalen Umfeld. Diese Zertifizierung belegt auch die beeindruckenden Lastwerte, die das System abtragen kann.

Modular, anpassbar, umnutzbar – und wiederverwendbar

Mit dem modularen Stahlbau nach der „Methode Centum“ sind Planer, Handwerker und Betreiber flexibler: Die Statik lässt sich im Vorfeld sicher berechnen, die Konstruktion ist vor Ort leicht anzupassen oder kann für anderen Bedarf umgebaut und umgenutzt werden – ein erheblicher Vorteil in Sachen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Entscheidend über die Leistungsfähigkeit von Centum hinaus ist der Planungskomfort dahinter: Ein modulares Systemdesign steht für flexible Anpassung an verschiedene Traglastanforderungen; vor allem aber ein Engineering ab Werk, das individuellem Bedarf der industriellen Fertigung, Architektur und Haustechnik gerecht wird. Was vorab gut geplant ist, kann nachher schnell und ohne aufwändige Schweißarbeiten normgerecht und statisch sicher montiert werden.

Höchster Korrosionsschutz für jedes Bauteil

Nicht zu vergessen in diesem Zusammenhang: Alle Systemteile sind Zink-Nickel beschichtet oder feuerstück-verzinkt und erfüllen C4 high. Dies bedeutet, dass das System für einen Zeitraum von 15 bis 25 Jahren Schutz bietet vor starker Korrosion. Das garantiert die Langlebigkeit auch in industriellen Prozessen (Chemieindustrie) oder unter Bewitterung bzw. hoher Luftfeuchtigkeit.

Die Bereitstellung der Bauteile auf der Baustelle erfolgt als vorgefertigte Module oder Einzelteile. Das erlaubt das Einbringen durch Türen und das Montieren auch unter beengten Platzverhältnissen – im Vergleich zu Schweißen auch ohne Brandrisiko. Dennoch sorgt der Oberflächenschutz aller Einzelteile letztlich für eine schlüssige Systemlösung, ohne vor Ort nachträglich aufgebrachten Rostschutz.

Zentrales Element: T-Lock, die Hammersperrkopf-Schrauben

Das zentrale Element des Centum Systems sind die Hammersperrkopf-Schraube T-Lock und deren Weiterentwicklung T-Lock plus (mit patentierter Verdrehsicherung und visueller Kontrolle am Schraubenende). Diese formschlüssige Verschraubung erleichtert die Montage erheblich, weil sie eine präzise und schnelle Installation ermöglicht. Zudem reduziert die verbesserte Lastaufnahme von bis zu 16 kN die Anzahl der benötigten Verbindungselemente, was die Stabilität der gesamten Konstruktion erhöht.

MEFA ist ein Spezialist für Rohrmontagesysteme in der technischen Gebäudeausrüstung und dem schweren Rohrleitungsbau. Neben den Produkten bietet das Unternehmen seinen Kunden bei Bedarf einen umfassenden Planungs- und Auslegungssupport. Mit MEFA energy systems hat sich das Unternehmen ein weiteres Standbein im Bereich Heizen und Kühlen mit regenerativen Energien aufgebaut. Das mittelständische Unternehmen hat seinen Sitz in Kupferzell, Baden-Württemberg.

