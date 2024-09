Schweizer Qualität trifft auf kreative Vielfalt: Entdecken Sie die festliche Welt unserer Weihnachtskarten 2024/2025

Als schweizerisches Unternehmen setzen wir natürlich auf Schweizer Qualität und sind deshalb innert wenigen Jahren zu einem der führenden Onlineanbieter von Weihnachtskarten geworden. Das moderne, zeitgemässe Design unserer Weihnachtskarten verleihen Ihren Weihnachts- und Neujahrsgrüssen einen festlichen Rahmen.

Ein besonderes Highlight unserer Weihnachtskartenkollektion 2024/2025 sind die neuen Pop up Weihnachtskarten. Beim Öffnen der Weihnachtskarte entfaltet sich ein wunderschönes 3D-Objekt. Auf dem mitgelieferten Einlageblatt können wir Ihre persönlichen Weihnachts- und Neujahrswünsche eindrucken.

Voll im Trend liegen unsere nachhaltigen Weihnachtskarten „Growing Paper“. „Growing Paper“ ist ein handgeschöpftes Recycling-Papier, welchem bei der Herstellung Samen zugefügt werden. Die Weihnachtskarte kann gepflanzt werden und mit etwas Geduld wachsen daraus Blumen, Kräuter, Gewürze oder Gemüse. Sie können unsere „Growing Paper“ auch mit Ihrem individuellen Design und Firmenlogo bedrucken lassen. Eine ideale Weihnachtskarte, um sich als nachhaltige Firma oder Privatperson zu positionieren.

Unsere grosse Auswahl an wunderschönen Weihnachtskarten wird ergänzt von einmaligen Designerweihnachtskarten, modernen Businesskarten, festlichen Weihnachtskarten, exklusiven Zimtduftkarten, schweizerischen Heimatweihnachtskarten, wunderschönen Scherenschnitt-Weihnachtskarten meisterlichen Kunstkarten und Weihnachtskarten mit den beliebtesten Weihnachtsliedern. In unserem Sortiment finden Sie zudem edle, in der Schweiz produzierte Relieffolienprägekarten sowie Gold- und Silberfolienprägekarten.

Ein ganz besonderes Augenmerk verdient auch unsere „Schweizer Weihnachtskartenkollektion“ mit den weihnachtlichen Motiven aus den schönsten Städten und Tourismusgebieten der Schweiz.

Mit dem Kauf unserer Spendenweihnachtskarten unterstützen Sie die Stiftung TBB Schweiz. Die Tiere bedanken sich bereits heute für Ihre Spende. Schöne Weihnachtskuverts mit Relieffolienprägung sowie farbige Kuverts in diversen Formaten runden unser Programm ab.

Möchten Sie eine individuelle Weihnachtskarte ganz nach Ihren Wünschen erstellen lassen? Dann sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie! Ihre individuelle Weihnachtskarte produzieren wir auf umweltfreundlichem FSC-Papier innert wenigen Tagen. Verlangen Sie eine auf Ihren Kartenauftrag abgestimmte Offerte.

Unser kostengünstiger Eindruckservice in unserer hauseigenen Druckerei wird Sie zusätzlich begeistern. Gerne drucken wir Ihre Weihnachts- und Neujahrsgrüsse mit oder ohne Firmenlogo direkt in Ihre Weihnachtskarten oder Einlageblätter ein. Die spart Zeit und Geld!

Zudem lohnt sich eine rasche Bestellung in unserem neuen Onlineshop www.weihnachtskarten.ch. Denn bis zum 31. Oktober 2024 gewähren wir Ihnen einen Frühbestellrabatt von 10 Prozent auf den MWST-freien Betrag.

Nutzen Sie unseren Komplettservice rund um Ihre Weihnachtskartenbestellung. Wir freuen uns darauf, Sie kompetent in der neuen Weihnachtskartensaison beraten zu dürfen!

Mit herzlichen Grüssen

Weihnachtskartenshop.ch

