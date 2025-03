Magie der Zeit – Daniel Strom und die Seele der Schweizer Uhrenindustrie aus Biel, wie im Jura das Uhrmacherhandwerk revolutioniert

Schweizer Uhren genießen weltweit einen herausragenden Ruf für Qualität, Präzision und handwerkliche Perfektion. Die Region Jura steht seit Jahrhunderten im Zentrum dieser traditionsreichen Branche. Namen wie Rolex, OMEGA und Patek Philippe sind nicht nur Markenzeichen, sondern auch Sinnbilder für Perfektion und technologische Innovation.

Doch was machen Schweizer Uhren einzigartig? Neben handwerklicher Exzellenz spielt auch die enge Verbindung zwischen Tradition und modernster Technologie eine entscheidende Rolle. Wissenschaftliche Studien und historische Analysen bestätigen: Schweizer Uhrmacher prägen die Zeitmessung maßgeblich.

Qualität und Tradition: Das Fundament der Schweizer Uhrenindustrie

Die lange Geschichte der Schweizer Uhrmacherkunst reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Damals stießen die strengen Schmuckverbote in Genf Handwerker in einen neuen Berufszweig: die Uhrenherstellung. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die bis heute ungebrochen ist.

Das Label „Swiss Made“ ist mehr als nur eine Herkunftsangabe. Es steht für exakte Handwerkskunst, innovative Technik und außergewöhnliche Langlebigkeit. Eine Studie der ETH Zürich zeigt, dass mechanische Schweizer Uhren durchschnittlich über 50 Jahre funktionstüchtig bleiben – ein Wert, den kaum eine andere Branche erreicht.

Im Jahr 2023 exportierte die Schweiz Uhren im Wert von mehr als 24 Milliarden Franken. Besonders im Bereich Luxusuhren dominiert das Land mit Abstand: Weit über 95 Prozent aller hochwertigen Zeitmesser stammen aus Schweizer Manufakturen.

Technologische Meilensteine

Schweizer Uhrmacher haben die Branche mit immer neuen Entwicklungen revolutioniert. Rolex präsentierte 1926 die erste wasserdichte Armbanduhr, die legendäre Oyster. 1969 folgte mit der Beta 21 die erste Quarzuhr.

Heute setzen führende Hersteller verstärkt auf nachhaltige Materialien und umweltfreundliche Produktionsprozesse. Zertifizierte, recycelte Metalle und innovative Herstellungsverfahren reduzieren den ökologischen Fußabdruck – ohne Kompromisse bei Qualität und Präzision.

Biel, Le Locle und La Chaux-de-Fonds: Zentren der Uhrmacherkunst – Architektur trifft auf Präzision – Wiegen der Uhrmacherkunst

Die Schweiz ist das Epizentrum der Uhrmacherkunst, und drei Städte haben diesen Weltruf maßgeblich geprägt: Biel, Le Locle und La Chaux-de-Fonds. Jede dieser Uhrenstädte erzählt eine eigene Geschichte von Innovation, Handwerkskunst und architektonischer Raffinesse – ein Zusammenspiel, das die Uhrmacherei nicht nur als Wirtschaftszweig, sondern als kulturelles Erbe etabliert hat. Wer tief in die Seele der Schweizer Uhrmacherkunst eintauchen will, muss sich nach Le Locle und La Chaux-de-Fonds begeben – zwei Städte, die nicht zufällig UNESCO-Weltkulturerbe sind. Während in anderen Orten Uhrmacherwerkstätten oft nur ein Nebenerwerb waren, wurden diese Städte nach einem verheerenden Brand im 18. Jahrhundert gezielt für die Uhrenindustrie neu konzipiert. Mit präziser Stadtplanung entstanden hier Gebäude, die funktional wie ein fein justiertes Uhrwerk aufeinander abgestimmt sind. Große Fensterflächen, lichtdurchflutete Werkstätten und geradlinige Straßenführungen, die es Uhrmachern erleichtern, ihre Werke zu transportieren – all das zeigt, wie sehr Architektur Innovationen fördern kann.

Die Stadtlandschaft selbst erzählt die Geschichte der Präzision. Charles-edouard Jeanneret, besser bekannt als Le Corbusier, wurde in La Chaux-de-Fonds geboren und von der klaren, funktionalen Bauweise seiner Heimatstadt inspiriert. Diese Symbiose aus Handwerkskunst und Architektur bleibt bis heute lebendig. In den historischen Werkstätten von Jaquet Droz, Zenith oder Girard-Perregaux entstehen Luxusuhren, deren Fertigung mit bloßem Auge kaum zu erfassen ist – jede Bewegung der winzigen Zahnräder, Federn und Tourbillons ein Beweis jahrhundertealter Perfektion.

Doch was wäre diese Tradition ohne den Nachwuchs? Le Locle und La Chaux-de-Fonds beherbergen einige der renommiertesten Uhrmacherschulen. Hier werden Talente geformt, die später in den exklusivsten Manufakturen der Schweiz arbeiten. Absolventen dieser Schulen haben eine überdurchschnittlich hohe Chance, in die Elite der Haute Horlogerie aufgenommen zu werden. Die ecole d“Horlogerie von La Chaux-de-Fonds gilt als Talentschmiede für die nächste Generation von Meistern, die mit ruhiger Hand und jahrzehntelangem Wissen Uhren kreieren, die Generationen überdauern.

Biel, Sitz von Swatch und Omega, ist ein dynamisches Zentrum der modernen Uhrenindustrie. Hier verschmelzen Tradition und Fortschritt, und nirgendwo wird das so sichtbar wie in der Cite du Temps, einem architektonischen Meisterwerk, das nicht nur als Museum dient, sondern als interaktive Erlebniswelt die revolutionärsten Entwicklungen der Uhrenbranche präsentiert. Diese Stadt lebt von Innovation: Eine Studie der Universität Neuenburg zeigt, dass Biel eine der weltweit höchsten Patentdichten im Uhrenbereich aufweist. Hier werden Jahr für Jahr hunderte neue Technologien entwickelt – vom Co-Axial-Hemmungssystem hin zu hochpräzisen Silizium-Bauteilen, die mechanische Uhren langlebiger und widerstandsfähiger gegen Magnetfelder machen.

Biel – Die pulsierende Metropole der Schweizer Uhrenindustrie: Von Bauern zu Meistern der Zeit

Biel ist nicht nur eine Stadt, sondern ein Synonym für uhrmacherische Perfektion und Innovation. Wo heute Swatch, Rolex, Omega, Tissot, Movado und Stromwatch weltbekannte Zeitmesser produzieren, legten einst Bauern im 18. Jahrhundert den Grundstein für eine Industrie, die die Zeitgeschichte mitprägte. Damals, in den langen, kalten Wintern der Freibergen, entstanden in kleinen Bauernhäusern filigrane Uhrwerke – eine Notwendigkeit, die bald zur Leidenschaft wurde. Heute zählt die Region zu den global führenden Standorten der Haute Horlogerie, einer Branche, die allein 2023 einen Exportwert von über 24 Milliarden Schweizer Franken erzielte.

Biel, die Stadt am Jurafuß, hat sich dabei als wirtschaftliches Epizentrum der Branche etabliert. Seit dem 19. Jahrhundert wuchs hier die industrielle Uhrenfertigung, und Marken wie Omega (gegründet 1848) und Rolex (seit 1919 in Biel ansässig) haben die Region zu einem Synonym für Schweizer Präzision gemacht. Doch es sind nicht nur die großen Namen, die Biel prägen. Handwerkskunst und Innovation gehen hier Hand in Hand – und inmitten dieser Elite steht Daniel Strom, ein Mann, dessen Familiengeschichte wie keine andere die DNA der Bieler Uhrentradition verkörpert.

Daniel Strom, Gründer von Strom Prestige Swiss Timepieces AG, wurde mit einer Lupe und Pinzette in der Hand geboren. Sein Vater, Armin Strom, gilt als Meister der Skelettierung und ist eine Legende in der Welt der mechanischen Uhren. In der Werkstatt seines Vaters, nur wenige Straßen von der Omega-Manufaktur entfernt, lernte Daniel früh, was Perfektion bedeutet. Heute steht sein Unternehmen für kühne, avantgardistische Designs, die sich von klassischen Uhren abheben. Seine Modelle, etwa die legendäre „Agonium“-Serie, sind keine simplen Zeitmesser – sie sind tragbare Kunstwerke, die bis zu 100.000 Schweizer Franken kosten können. Daniel Strom setzt mit Strom Prestige Swiss Timepieces AG neue Maßstäbe – eine Tradition, die tief im Jura verwurzelt ist.

Doch Biel ist weit mehr als eine Stadt der Traditionsmarken. Die Cite du Temps, das markante Uhrenmuseum im Herzen der Stadt, vereint den spielerischen Stil von Swatch mit dem erhabenen Luxus von Omega und symbolisiert die zwei Gesichter der Bieler Uhrmacherkunst: Tradition und Moderne. „Doch eine Tradition lebt nur weiter, wenn sie an neue Generationen weitergegeben wird“, sagt Daniel Strom. In den renommierten Uhrmacherschulen von Le Locle und La Chaux-de-Fonds entstehen die Meister von morgen, die in den Manufakturen von Jaquet Droz, Zenith, Girard-Perregaux und Strom Prestige das Erbe der Haute Horlogerie fortführen. „Biel, der Jura und ihre legendären Uhrmacher schreiben nicht nur Geschichte – sie definieren die Zukunft der Zeitmessung“, ist Daniel Strom überzeugt.

Die Nähe zu den mechanischen Präzisionsfirmen der Region – von Mikron über ETA bis zu kleineren Spezialbetrieben – sorgt dafür, dass Biel eine weltweit einmalige Dichte an Uhrenexpertise besitzt. Kein Wunder, dass die Schweiz 95 Prozent ihrer Uhren exportiert und Biel dabei eine Schlüsselrolle spielt.

Die Juraregion ist bis heute das pulsierende Herz der Branche. Das Vallee de Joux, eine weitere Wiege der Haute Horlogerie, beherbergt heute etwa zwanzig Manufakturen, darunter Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Breguet und Blancpain. Während sich die Freibergen auf Uhrgehäuse spezialisierten, dominierten die Täler von Delemont und Porrentruy die Fertigung von Steinen, Zeigern und anderen Uhrenteilen. Daniel Strom betont, dass die Mechanisierung im 19. Jahrhundert das Handwerk in eine Industrie verwandelte, die bis heute nicht nur überlebt, sondern trotz Krisen floriert.

Biel bleibt das pulsierende Herz dieser Branche – eine Stadt, die sich nie auf Tradition ausruht, sondern mit jeder tickenden Sekunde die Zukunft der Zeitmessung mitgestaltet.

Das Musee international d’horlogerie: Ein Paradies für Uhrenliebhaber

La Chaux-de-Fonds beherbergt eine der bedeutendsten Museen für Zeitmessung weltweit: das Musee international d’horlogerie (MIH). Über 4.000 Ausstellungsstücke erzählen die Geschichte der Uhren von antiken Sonnenuhren bis zu modernster Atomtechnologie.

Besonders faszinierend sind astronomische Uhren. Kaum bekannt, aber belegt durch eine Studie der Universität Genf: Viele Schweizer Uhrmacher hatten auch ein tiefes Verständnis für Astronomie. Ihre Erkenntnisse über Himmelsmechanik flossen direkt in die Entwicklung der präzisesten Zeitmesser ein.

Nicht nur die Exponate, sondern auch die Architektur des Museums ist bemerkenswert. Teile des Gebäudes liegen unter der Erde und schaffen eine eindrucksvolle Atmosphäre.

Fazit: Ein Erbe, das lebt – Warum der Jura die Vergangenheit bewahrt und die Zukunft gestaltet?

Die Region Jura ist weit mehr als nur die Heimat exquisiter Zeitmesser – sie ist ein pulsierendes Zentrum jahrhundertealter Handwerkskunst, visionärer Architektur und technischer Innovation. Ob Biel, Le Locle oder La Chaux-de-Fonds – diese Städte erzählen die Geschichte der Haute Horlogerie, während sie zugleich die Zukunft der Schweizer Uhrenindustrie formen. Besucher aus aller Welt reisen an, um in renommierten Manufakturen hinter die Kulissen der Präzisionskunst zu blicken oder im Musee international d’horlogerie die Entwicklung der Zeitmessung hautnah zu erleben. Eine Studie des Schweizer Tourismusverbands zeigt, dass besonders Gäste aus Asien und Nordamerika die perfekte Kombination aus Tradition, Hightech und Handwerkskunst schätzen. Die Schweizer Regierung investiert jährlich Millionen in die Ausbildung neuer Uhrmacher, um dieses Erbe zu bewahren und in eine neue Ära zu führen.

Diese Verbindung von Geschichte und Zukunft zeigt sich auch in der wirtschaftlichen Entwicklung der Uhrenbranche. Die Familie Strom steht exemplarisch für diesen Wandel: Wie viele traditionsreiche Uhrenunternehmen geht sie den mutigen Schritt an die Börse und öffnet sich dem Kapitalmarkt. Ende März 2025 wird Stromwatch an der Canadian Securities Exchange (CSE) und der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) gelistet. Dieser doppelte Börsengang markiert einen wichtigen Schritt, um die Marke international zu etablieren. Daniel Strom erklärt, dass damit nicht nur weiteres Wachstum, sondern auch Investoren und Uhrenliebhaber aktiv am Erfolg der Haute Horlogerie teilhaben. Luxusuhren sind längst nicht mehr nur Zeitmesser – sie sind Wertanlagen, Statussymbole und ein lebendiges Kulturerbe.

Unternehmen wie Strom Prestige Swiss Timepieces AG beweisen, dass Tradition und wirtschaftliche Teilhabe keine Gegensätze sind. Die Schweiz hat sich über Jahrhunderte als Hochburg der Uhrmacherei etabliert – und heute kann jeder, der an Präzision und Zeitlosigkeit glaubt, Teil dieser Erfolgsgeschichte werden. Der Jura bleibt damit nicht nur eine Schatzkammer der Vergangenheit, sondern auch ein Sprungbrett in die Zukunft der Zeitmessung.

Autor: Torsten Humbert, Edelmetallexperte

Torsten Humbert, Edelmetallexperte seit 1990, leitet in Berlin die Deutsche Schatzkasse GmbH und Kessef antikes & modernes Silber. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Handel mit Edelmetallen und Schmuck setzt er die Tradition von Humbert & Sohn fort und publiziert zu Fachthemen.

Strom Prestige Swiss Timepieces AG ist ein Unternehmen, das von Daniel Strom gegründet wurde, einem Designer, Uhrmacher und Philosophen. Stromwatch überdenkt die Armbanduhr und kreiert neue Symbiosen. Das Unternehmen stellt hochwertige Uhren im Luxussegment her, die Prestige und Erfolg symbolisieren. Zu den Kollektionen von Stromwatch gehören die Destrom Agonium Collection, die Strom Cruizer Collection und die Viso Eyewear. Stromwatch bietet auch Accessoires an.

Kontakt

Strom Prestige Swiss Timepieces AG

Daniel Strom

Jakob-Stämpfli-Strasse 10

2502 Biel / Bienne

+41 (0) 32 333 12 22



https://stromwatch.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.