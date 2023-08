Schweizer Lebensmittelhersteller erhöht Kommissioniergeschwindigkeit um 60 % durch zweistufiges intelligentes Fördersystem

Das Feinkostunternehmen KNEUSS Güggeli hat mit Hilfe des OEM und Intralogistik-Spezialisten Stöcklin Logistik AG unter Einsatz von Rockwell Automation MagneMotion Kosten gesenkt, den Durchsatz erhöht und Platz gespart

Düsseldorf, 14. August 2023 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass der Schweizer Geflügelspezialist KNEUSS Güggeli mit einem neuen, maßgeschneiderten Verpackungssystem auf Basis des zweistufigen intelligenten Fördersystems MagneMotion® von Rockwell Automation Zeit, Platz und Kosten spart.

KNEUSS Güggeli ist einer der führenden Geflügelproduzenten der Schweiz und hat in Zusammenarbeit mit dem OEM und Experten für Lagerlogistik Stöcklin eine neue platzsparende Lösung implementiert, um die Arbeitsproduktivität beim Verpacken, Etikettieren und Sortieren um 15 % zu steigern. Gleichzeitig hat sich die Geschwindigkeit der Kommissionierung von 25 auf 40 Pakete pro Minute erhöht.

„Wir mussten das Verfahren der Kommissionierung beschleunigen, und zwar auf kleinerem Raum, ohne dabei unsere Mitarbeiter Gefahren auszusetzen, wie zum Beispiel sich schnell bewegenden Maschinenteilen oder einem zu hohen Lärmpegel“, erklärt Max Studer, leitender Ingenieur bei Stöcklin. „Es musste MagneMotion von Rockwell Automation sein. MagneMotion ist die einzige Technologie auf dem Markt, die das leisten kann, was wir brauchen. Sie ist die einzige Lösung, die über die nötige Maschinenintelligenz und Flexibilität verfügt.“

Mit dieser Technologie kann der Kunde nicht nur Beladungen schnell starten und stoppen und die Kontrolle darüber behalten, sondern auch Engpässe reduzieren und die Leistung steigern.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen System“, erklärt Daniel Kneuss, CEO von KNEUSS Güggeli. „Es hilft uns, die Aufträge unserer Kunden effizienter, sicherer und schneller zu erfüllen. Die Zusammenarbeit mit Stöcklin und Rockwell Automation war eine großartige Erfahrung.“

Nachdem Stöcklin dieses brandneue, maßgeschneiderte System auf der Basis von MagneMotion entwickelt hat, plant das Unternehmen nun, das Produkt für andere Kunden in verschiedenen Branchen anzupassen und zu vertreiben. „MagneMotion ist hochgradig anpassbar und konfigurierbar“, so Studer. „Wir rechnen mit einer hohen Nachfrage und Akzeptanz in vielen verschiedenen Geschäftsarten.“

Lesen Sie die ganze Geschichte zur Kooperation mit KNEUSS Güggeli hier.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Industrieautomatisierung und digitaler Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um zu erweitern, was menschlich möglich ist, und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigt rund 28.000 Problemlöser, die für seine Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir die Lösung Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com

