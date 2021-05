Schweißausbruch bei Weltrekord 1. Internationaler Zoom-Hack-Slam von Hermann Scherer

312 Menschen teilen ihr Wissen

Pressemitteilung

Mit 312 weiteren Teilnehmern aus 17 Nationen hat Dipl.-Ing. Iris Viktoria Münch (55) am 30.05.2021 Den 1. Internationalen Zoom Hack Weltrekord aufgestellt. Mit dabei waren unter anderem Menschen aus Marokko, Kolumbien und Kuba… Die Hacks wurden in vier Sprachen verfasst, dafür war jedes mal nur eine Minute Zeit. Was ist denn nun ein Hack??? Ein Hack ist das moderne Wort für Idee.

Iris Viktoria war aufgeregt, als müsse sie jetzt eine Bühne betreten. Sie war nass geschwitzt und ihr kamen die Tränen, als sie ihren so einfachen wie wirksamen Hack vorstellte: Mut zu Tun – wie nutze ich das Homeoffice für mein neues erfülltes Leben.

So viele Menschen reden davon, das sie EIGENTLICH gerne Homeoffice machen ABER: Homeoffice macht einsam, Homeoffice ist stressig, Homeoffice braucht einen perfekten Arbeitsplatz und Homeoffice mit Kindern ist quasi nicht möglich… Drei Frauen sind angetreten, das zu ändern: Dipl.-Ing. Iris Viktoria Münch, Anne Lorenz (50) und Michaela Klunker (50) behaupten, Homeoffice ist ein Sprungbrett für ein erfülltes Leben: mehr Glück, mehr Zeit, mehr Erfolg und sogar mehr besseren Sex durch Homeoffice. Alles eine Frage des richtigen Mindsets. Mit ihrem Unternehmen Kali co-creation treten sie Menschen in den Hintern, damit sie ins Tun kommen. Dabei nutzen sie die Kraft der Göttin Kali, diese Zerstörerin sorgt dafür, dass Zweifel und Ausreden zerschmettert werden, damit die Menschen ins Tun kommen und ihre PS auf die Straße bringen für ihre Transformation.

Den Weltrekord hatte der Top-Speaker Hermann Scherer im Rahmen seines “Sichtbar Programm” organisiert, das am 29. und 30. Mai 2021 erstmalig online stattfinden musste, aber genau so erfolgreich war wie immer.

Coaching, Innenarchitektur und mindset

Kontakt

Kali co-creation

Iris Viktoria Münch

Lerchenfeldstraße 31

74594 Kreßberg

01776288872

ivm4@gmx.de

http://www.kalicocreation.de