Schwedische Sportkette Stadium investiert in Logistik

Französischer Intralogistik-Spezialist Exotec erhält seinen ersten Auftrag in Schweden – über 240 Roboter zur Optimierung der Lagerlogistik sollen in Einsatz gehen

München-Flughafen / Norrköping, 5. März 2026 – Stadium, eine der führenden Sporthandelsketten in Skandinavien, investiert in ein neues, hochautomatisiertes Logistikzentrum im schwedischen Norrköping. Das Unternehmen stattet sein Distributionszentrum mit dem Skypod-System von Exotec aus. Damit entsteht das erste vollständig im Besitz des Unternehmens befindliche Zentrallager – ein strategischer Schritt, um zukünftiges Wachstum zu sichern.

Das neue Lager in Norrköping stellt einen Meilenstein für Stadium dar: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten holt der Sportartikelhändler seine Logistik wieder ins eigene Haus. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war der Wunsch, die Filialen effizienter beliefern zu können und zugleich eine größere Kontrolle über die gesamte Lieferkette zu gewinnen.

Das Skypod-System von Exotec bildet das Herzstück des neuen Zentrums. Es umfasst über 240 autonome Roboter, die sich sowohl horizontal als auch vertikal bewegen – letzteres bis zu einer Höhe von 12 Metern. Mit mehr als 170.000 Lagerplätzen verfügt Stadium damit nun über die Kapazität, große Auftragsspitzen zu bewältigen und gleichzeitig künftiges Unternehmenswachstum logistisch abzusichern.

Das Ergebnis ist eine vollständig integrierte End-to-End-Lösung, die modernste Logistiktechnologie, Palettierung und RFID-Integration vereint – inklusive der Deepsky-Software von Exotec.

„Wir waren auf der Suche nach einer Lösung, die uns volle Kontrolle über unsere Filiallogistik erlaubt und flexibel genug ist, um mit uns zu wachsen“, erklärt Daniel Johansson, Supply Chain Director bei Stadium. „Dank Exotec können wir die Belieferung unserer Filialen optimieren und jederzeit die Kapazität erhöhen, wenn das Unternehmen weiterwächst.“

Der Bau des neuen Zentrums beginnt noch in diesem Jahr und stellt eine Investition in Millionenhöhe für Stadium dar. Das System soll im ersten Quartal 2028 vollständig in Betrieb genommen werden. Stadium wird damit der erste schwedische Kunde von Exotec – mit einem Vorzeigeprojekt, das die Ambitionen des Unternehmens auf dem nordischen Markt unterstreicht.

„Mit Stadium haben wir ein großartiges erstes Kundenprojekt in Schweden gewonnen. Es zeigt, dass unsere Lösung ideal für Unternehmen ist, die hohe Flexibilität mit energieeffizienter und skalierbarer Automatisierung verbinden möchten“, sagt Andreas Stöckl, eVP Sales Central Europe bei Exotec. „Wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit und darauf, Stadium bei dem weiteren Wachstum zu unterstützen.“

Das Skypod-System von Exotec zeichnet sich unter anderem durch seinen niedrigen Energieverbrauch aus: nur ein Fünftel im Vergleich mit einem herkömmlichen Lagersystem mit Regalbediengeräten. Darüber hinaus lässt es sich einfach und schnell installieren und ermöglicht es, in Zeiten hoher Nachfrage unkompliziert zusätzliche Roboter einzusetzen. Seit 2023 konnte Exotec außerdem den CO-Fußabdruck des Systems um 30 Prozent reduzieren – unter anderem durch leichtere Regale und Boxen aus recyceltem Kunststoff.

Langebk, eine der führenden Managementberatungen Skandinaviens in den Bereichen Supply Chain Management, Logistikoptimierung und Lagerhaltung, ist seit Beginn des Projekts als Berater beteiligt. Das Unternehmen unterstützt Stadium bei diesem Projekt in enger Zusammenarbeit mit Exotec.

Fakten: Stadiums Neues Logistikzentrum

Standort: Norrköping

System: Exotec’s Skypod-System

Roboter: Über 240

Lagerplätze: Über 170.000

Geplanter Betriebsstart: 1. Quartal 2028

Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das Lagerroboter für die größten Marken der Welt herstellt. Das Unternehmen kombiniert das Beste aus Hard- und Software, um elegante Lagerrobotersysteme anzubieten, die die Betriebseffizienz optimieren, die Ausfallsicherheit erhöhen und die Arbeitsbedingungen für Lagerarbeiter verbessern. Mehr als 50 branchenführende Marken wie Gap Inc, Carrefour, Decathlon und UNIQLO vertrauen auf Exotec, um ihre Betriebsabläufe an mehr als 200 Standorten weltweit zu verbessern. Erfahren Sie mehr auf Exotec.com/de

