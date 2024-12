Schwedische Immobilienverwaltungsgruppe nimmt deutschen Verwaltermarkt ins Visier

Odevo, eines der führenden Immobilienverwaltungsunternehmen im Bereich Wohnimmobilien in Europa und den USA, nimmt sein Deutschlandgeschäft auf. Hierfür kooperiert Odevo als neuer Mehrheitseigner mit der Erste Hausverwaltung GmbH. Odevo, 2019 gegründet und mit dem Fokus auf technologische Innovationen seitdem schnell gewachsen, verwaltet mehr als 1,5 Millionen Wohneinheiten in den USA, Großbritannien, Schweden und Finnland. Gemeinsam wollen Odevo und die Erste Hausverwaltung Deutschlands führendes Hausverwaltungsunternehmen schaffen.

Dafür setzt die 2021 in Köln gegründete Erste Hausverwaltung um die Geschäftsführer Justus Mentzel, Daniel Pesch und Marcel Tamm auf organische Neukundengewinnung und die Expansion durch Übernahme bestehender Immobilienverwaltungen. Mit Erfolg: An Standorten in Köln, Düsseldorf und Ingolstadt und mit über 120 Mitarbeiter:innen vereint die Erste Hausverwaltung mittlerweile acht Unternehmen unter einem Dach. Neben der Immobilienverwaltung bieten die Kölner auch die Vermietung und den Verkauf von Wohnungen und Häusern sowie umfangreiche Facility Management Services an. Fundament der erfolgreichen Arbeit bildet die Mischung aus einer persönlichen, kundenorientierten und digitalen Interpretation der Immobilienverwaltung sowie der Integration verwandter Dienstleistungen. Dafür setzt das Unternehmen auf eigenentwickelte Software und das kontinuierliche Erarbeiten neuer Lösungen.

Immobilienverwaltung in Deutschland neu denken

Daniel Larson, CEO von Odevo, über die Zusammenarbeit: „Unser Ziel ist es, Deutschlands führendes Unternehmen in allen Bereichen rund um die Wohnimmobilienverwaltung zu werden. Mit dem ehrgeizigen und fokussierten Team der Erste Hausverwaltung haben wir hierfür genau den richtigen Partner gefunden. Das Team bringt die richtigen Werte und den richtigen Antrieb mit, um die Branche zu verändern.“

Justus Mentzel, COO Erste Hausverwaltung, fügt hinzu: „Die Visionen von Odevo und Erste Hausverwaltung sind nahezu deckungsgleich. Durch die Mischung aus persönlichem Kontakt und Digitalisierung bieten wir der Branche einen echten Mehrwert.“

Daniel Pesch, CTO Erste Hausverwaltung, hebt die Vorteile der Kombination von Odevos und den selbstentwickelten Softwarekapazitäten hervor: „Wir beide nutzen sowohl digitale Prozesse als auch modernste, eigenentwickelte Software, die auf die Bedürfnisse von Immobilieneigentümer:innen zugeschnitten sind. Dadurch können wir Standardaufgaben automatisieren, sodass sich unsere Immobilienverwalter:innen und Buchhalter:innen auf die individuelle und persönliche Kundenbetreuung konzentrieren können. Die Tatsache, dass wir eine nahezu identische Auffassung von Software und Technik haben, ist einer der Hauptwerttreiber unserer Partnerschaft.“

Marcel Tamm, CFO Erste Hausverwaltung, über die Gründe sich bei der Nachfolgersuche an die Erste Hausverwaltung zu wenden: „Immobilienverwaltungen haben in uns einen Partner, der einerseits bestehende Strukturen bewahrt und andererseits einen nachhaltigen Digitalisierungsfahrplan umsetzt, um weiterhin exzellenten Service leisten zu können. So wissen Unternehmer:innen ihr Unternehmen auch nach dem Verkauf für Jahrzehnte in sicheren Händen.“

Die Erste Hausverwaltung wurde 2021 mit dem Ziel gegründet, Hausverwaltung persönlich, digital und kundenorientiert neu zu gestalten. Dabei setzt das Unternehmen in der täglichen Arbeit und in der Kommunikation mit Kund:innen oder Mieter:innen auf digitale Kanäle und proprietäre Verwaltungssoftware. Mit über 120 Mitarbeiter:innen verwaltet die Erste Hausverwaltung deutschlandweit über 20.000 Einheiten. Die Erste Hausverwaltung ist seit 2024 eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der schwedischen Odevo AB, die weltweit über 1,5 Millionen Wohneinheiten verwaltet.

