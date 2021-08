Schwartz Public Relations sichert sich CYMOTIVE

Israelischer Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie setzt auf Security- und Automotive-Expertise der Münchner Tech-Agentur

Die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations gewinnt den israelischen Anbieter für automobile Cybersicherheit CYMOTIVE Technologies als Neukunden. CYMOTIVE entwickelt ganzheitliche End-to-End-Cybersicherheitslösungen für Automobilhersteller und Zulieferer. Aufgabe der Agentur ist es, das Unternehmen und seine Lösungen bei Entscheidern in der Automobilindustrie, in der Tech-Szene und auf allen relevanten Cybersecurity-Kanälen bekannter zu machen sowie als Experte und Innovationsführer für Cybersicherheit in den Bereichen vernetztes und elektrisches Fahrzeug, Smart Mobility und autonomes Fahren zu positionieren.

CYMOTIVE wurde 2016 von den hochrangigen israelischen Sicherheitsexperten Yuval Diskin, Tsafrir Kats und Dr. Tamir Bechor und dem Volkswagen-Konzern gegründet. Das Unternehmen sitzt in Tel Aviv, Israel und Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern und weitere Automobilhersteller weltweit vertrauen auf die Cybersecurity-Kompetenz von CYMOTIVE.

“Cybersecurity ist der neue Airbag”, sagt Dr. Tamir Bechor, Co-Founder von CYMOTIVE. “Wir möchten mit unserer Expertise zur Schaffung eines einzigartigen Cyber-Kompetenzzentrums für die deutsche und europäische Automobilindustrie beitragen. Schwartz Public Relations wird uns mit seiner langjährigen Branchenkenntnis in den Bereichen Automotive und IT-Security dabei unterstützen, den Dialog mit unseren Zielgruppen aufzubauen und zu vertiefen.”

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

