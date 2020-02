Schwartz Public Relations gewinnt zwei agenturerfahrene Beraterinnen

München, 12. Februar 2020 – Die Münchener PR-Agentur Schwartz Public Relations begrüßt mit Kathrin Pfennig und Stephanie Thoma zwei weitere erfahrene Kommunikationsspezialisten.

Kathrin Pfennig kommt als Account Manager

Seit Januar 2020 verstärkt Kathrin Pfennig (28) das B2C-Team als PR Beraterin und betreut Kunden mit den thematischen Schwerpunkten E-Commerce und Consumer Electronics. Zuvor war sie bereits mehrere Jahre im Agenturumfeld als Beraterin für Technologie-, Lifestyle- und Corporate-Themen tätig. Als Kommunikationsexpertin verantwortete sie bei der internationalen Netzwerkagentur F&H Porter Novelli u.a. die EMEA Kommunikation eines global agierenden US-Konzerns im Bereich Consumer Electronics. Durch ihre Arbeit hat sich die studierte Betriebswirtin bereits ein agiles internationales Agentur- und Kommunikations-Netzwerk aufgebaut, was ihre marktspezifischen Kenntnisse für Agentur und Kunden erweitert.

Stephanie Thoma startet als Senior Account Manager

Seit Februar 2020 hat das B2B-Team eine weitere erfahrene Mitarbeiterin gewonnen. Stephanie Thoma (37) kommt von Allison+Partners und verfügt über langjährige Expertise im Automotive-Sektor (B2B und B2C) sowie dem Bereich Informationstechnologie mit den Schwerpunktthemen Cybersecurity, Content Delivery Networks, Data Analytics sowie IT-Lösungen für die Versicherungsindustrie. Zusätzlich verfügt sie über Wissen im Bereich Greater China. Während ihres mehrjährigen Aufenthalts in Shanghai war sie im Zuge der Formel1 für RTL tätig und gab am Goethe-Institut Sprach- und interkulturelle Trainings für Führungskräfte.

Christoph Schwartz, Agenturgründer von Schwartz Public Relations freut sich über den Agenturzuwachs: „Mit Kathrin und Stephanie haben wir zwei Kommunikationsprofis gewonnen, die das Unternehmen nicht nur mit ihrer Expertise, sondern auch mit ihrem persönlichen Profil bereichern und vorwärts bringen können. Es ist schön zu sehen, wie sich die Agentur stetig weiterentwickelt und formt.“

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide ( www.eurocompr.com). 2016, 2017 und 2019 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe ausgezeichnet.

