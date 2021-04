Schwartz PR übernimmt Kommunikation für hello again

Die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations kommuniziert ab sofort für hello again. Das österreichische Customer-Loyalty-Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte und flexible Kund:innenbindungslösungen via App und einem CRM mit Fokus auf Loyalty und ist einer der führenden Experten auf dem Gebiet. Schwartz Public Relations berät das Scale-up für den deutschen Markt in den Bereichen strategische Kommunikation sowie Media Relations. Der Fokus liegt dabei auf der vertikalen B2B-Medienansprache in den Segmenten Retail und E-Commerce sowie Marketing und Start-up.

2017 gegründet, hat sich hello again binnen kürzester Zeit als Vorreiter für digitale Kund:innenbindungsprogramme in Österreich etabliert und konnte bereits erste namhafte deutsche Kunden wie die Drogeriemarktkette Müller, den Online-Shop MyShoes oder das Online-Entertainment Unternehmen Interwetten gewinnen. Derzeit beschäftigt hello again, mit Hauptsitz in Leonding, Österreich, knapp 50 Mitarbeiter:innen und konnte im letzten Jahr ein Wachstum um 110 Prozent verbuchen. Nun hat sich das hello again Team die erfolgreiche Expansion auf dem deutschen Markt und eine Wachstumssteigerung um 100 Prozent im ersten Jahr als Ziel gesetzt.

“Das Team von Schwartz PR hat uns mit seiner Expertise im Bereich E-Commerce, CRM sowie Retail überzeugt. Wir freuen uns sehr darauf, für unsere Expansion auf den deutschen Markt auf eine der führenden Kommunikationsagenturen im Tech-Umfeld vertrauen zu können und unsere Lösung für potenzielle Kunden hier sichtbar zu machen”, so Franz Tretter, Gründer und CEO von hello again.

Die Agentur Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet. Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und Dienstleistungssektor. Die Agentur ist spezialisiert auf Produkt- und Corporate-PR, Krisenkommunikation, Mediatrainings und Corporate Social Responsibility. Schwartz Public Relations gehört zu den führenden deutschen IT-PR-Agenturen und ist exklusiver D-A-CH-Partner des internationalen PR-Netzwerks Eurocom Worldwide.

