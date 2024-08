Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt mit Ayurveda

Die Schwangerschaft, die Geburt, die Zeit nach der Geburt und das Heranwachsen des Kindes sind wichtige Lebensphasen – auch im Ayurveda

Ayurveda hat hier spezifische Prinzipien der Gesundheitsvorsorge, um diese wichtigen Lebens-Phasen nachhaltig zu fördern.

Das kann auch für Ayurveda-Praktizierende eine große Chance sein, ihr Angebot durch spezifische Angebote für Mutter und Kind zu erweitern. Alle drei Aspekte betrachte ich in diesem Artikel – die Nützlichkeit für die Schwangere, und Postnatal für Mutter und Kind, wie auch der Sinn für Ayurveda-Praktizierende, hierfür ganzheitliche Angebote zu haben.

Ich führe im Folgenden einige Punkte auf, die aufzeigen, wie wichtig Ayurveda für die Zeit der Schwangerschaft ist:

Ganzheitliche Gesundheitsförderung:

Ayurveda ist bekannt für die ganzheitliche und individuelle Betrachtung vom Menschen, der Gesundheit und der Gesundheitsvorsorge. Ayurveda betrachtet alle Lebensbereiche, auch die Schwangerschaft. Die Schwangerschaft wird als natürliche aber auch als besondere Phase im Leben einer Frau gesehen. Es zielt darauf ab, das körperliche, geistige und emotionale Wohlbefinden der werdenden Mutter zu fördern, was wiederum auch die gesunde Entwicklung des Kindes fördert.

Ernährung und Lebensstil:

Ayurveda legt großen Wert auf eine ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil, die auf den individuellen Konstitutionstyp (Dosha) der Mutter abgestimmt sind. Gleichzeitig werden aber auch die besonderen Bedürfnisse der werdenden Mutter ernst genommen. Die richtige Ernährung stärkt die Vitalität der Mutter, unterstützt das Wachstum des Fötus und hilft, häufige Schwangerschaftsbeschwerden zu lindern.

Pflanzliche Umstimmungsmittel:

Ayurveda verwendet natürliche und sanfte Kräutermittel, um die Gesundheit der Mutter zu fördern und häufige Beschwerden wie Übelkeit, Müdigkeit und Verdauungsprobleme zu lindern. Diese pflanzlichen Mittel sind in der Regel sicher und frei von schädlichen Nebenwirkungen.

Emotionale Stabilität:

Die Schwangerschaft kann eine Zeit emotionaler Höhen und Tiefen sein. Durch die spezifischen Praktiken wie Meditation, Pranayama (Atemübungen) und spezielle Schwangerschafts-Massage (Garbhini-Abhyanga), um Stress abzubauen, die Entspannung zu fördern und das emotionale Gleichgewicht zu unterstützen.

Geburtsvorbereitung:

Ayurveda bereitet den Körper auf eine sanfte und reibungslose Geburt vor. Durch spezielle Yoga-Übungen und Kräuteranwendungen wird der Körper gestärkt und flexibel gehalten, was den Geburtsprozess nachhaltig erleichtern kann.

Förderung der Bindung zwischen Mutter und Kind:

Ayurveda fördert eine tiefe Verbindung zwischen Mutter und Kind schon während der Schwangerschaft. Rituale und Praktiken wie das Singen von Mantras und das regelmäßige Massieren des Bauches stärken diese Bindung und fördern eine harmonische Entwicklung des Kindes.

Ayurveda während der Schwangerschaft ist wichtig und sinnvoll, weil es die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mutter auf natürliche Weise unterstützt und eine gesunde Entwicklung des Kindes fördert, indem es Körper, Geist und Seele der Mutter in Einklang bringt, was sich natürlich auch auf das werdende Menschenkind auswirkt.

Das Praktizieren von Ayurveda nach der Geburt kann sowohl für die Mutter als auch für das Kind aus mehreren Gründen wichtig sein. Diese alte indische Heilkunst bietet wertvolle Unterstützung in der postnatalen Phase, um die Gesundheit und das Wohlbefinden beider, der Mutter wie auch des Babys zu fördern.

Förderung der körperlichen Erholung der Mutter

Nach der Geburt durchläuft der Körper der Mutter eine intensive Erholungsphase. Ayurveda unterstützt diesen Prozess nachhaltig. Eine Kollegin von mir hat eines ihrer Kinder in Deutschland und das zweite Kind in Indien auf die Welt gebracht – sie meinte, das sind riesige Unterschiede in der Herangehensweise.

Sie hatte es sehr genossen, dass sie selbst, wie ihr Kind regelmäßig massiert wurde. Hier einige wichtige Punkte der Herangehensweise:

Spezielle Ernährungsrichtlinien: Die ayurvedische Ernährung nach der Geburt ist darauf ausgerichtet, die Verdauungskraft (Agni) zu stärken, die Gewebe zu nähren und den Körper zu reinigen. Dies hilft der Mutter, verlorene Energien wiederherzustellen und sich schneller zu erholen.

Kräutermittel: Ayurvedische Kräuter und Tinkturen wie Ashwagandha und Shatavari werden verwendet, um die Immunität zu stärken, die Milchproduktion zu fördern und das Nervensystem zu beruhigen.

Emotionale und mentale Stabilität

Die Zeit nach der Geburt kann emotional herausfordernd sein, da hormonelle Veränderungen und Schlafmangel zu Stimmungsschwankungen und sogar zu einer postpartalen Depressionen führen. Ayurveda hat hier einige Angebote, die ein emotionales Gleichgewicht fördern.

Meditation und Atemübungen: Diese helfen, den Geist zu beruhigen und Stress abzubauen. Sie fördern die emotionale Ausgeglichenheit und tragen zur mentalen Stabilität der Mutter bei.

Öl-Massagen (Abhyanga): Regelmäßige ayurvedische Massagen fördern die Entspannung, lindern Muskelverspannungen und verbessern das allgemeine Wohlbefinden. Dies kann auch nach der Geburt die Garbhini-Abhyanga sein, diese ist also nicht nur während der Schwangerschaft förderlich.

Unterstützung der Mutter-Kind-Bindung

Ayurveda betont die Wichtigkeit einer starken Bindung zwischen Mutter und Kind, was durch regelmäßige Rituale und Praktiken gefördert wird:

Sanfte Ayurveda-Babymassagen: Ayurvedische Massagen für das Baby mit speziellen Ölen fördern nicht nur die körperliche Entwicklung, sondern stärken auch die emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind.

Ruhige und nährende Umgebung: Ayurveda empfiehlt, das Baby in einer ruhigen, harmonischen Umgebung zu halten, um ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu schaffen.

Stärkung des Immunsystems und Schutz vor Krankheiten

Sowohl die Mutter als auch das Neugeborene sind in den ersten Wochen nach der Geburt anfällig für Krankheiten. Ayurveda bietet präventive Maßnahmen, um das Immunsystem zu stärken:

Gezielte Ernährung: Bestimmte Lebensmittel und Kräuter werden empfohlen, um das Immunsystem zu unterstützen und die allgemeine Gesundheit zu fördern.

Bauchwickel und Kräuteranwendungen: Diese werden verwendet, um die Gebärmutter zu stärken, die Verdauung zu fördern und den Körper zu entgiften. Auch Yoga zur Rückbildung der Gewebe kann sehr hilfreich sein.

Förderung der langfristigen Gesundheit von Mutter und Kind

Die ayurvedischen Prinzipien und Praktiken zielen darauf ab, die langfristige Gesundheit und das Wohlbefinden von Mutter und Kind zu fördern:

Individuell angepasste Lebensweise: Ayurveda bietet einen maßgeschneiderten Ansatz, der sich an den individuellen Bedürfnissen der Mutter und des Kindes orientiert, um eine nachhaltige Gesundheit zu gewährleisten.

Vermeidung von Krankheiten: Durch die Stärkung von Körper, Geist und Immunsystem wird das Risiko von langfristigen gesundheitlichen Problemen reduziert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Praktizieren von Ayurveda in der Schwangerschaft wie auch nach der Geburt von entscheidender Bedeutung sein kann, um die körperliche und emotionale Erholung der Mutter zu unterstützen, die Gesundheit des Kindes zu fördern und eine starke, gesunde Bindung zwischen Mutter und Kind zu schaffen. Ayurveda bietet eine natürliche, ganzheitliche Herangehensweise, die auf die spezifischen Bedürfnisse in dieser wichtigen Lebensphase abgestimmt ist.

Für Ayurveda-Praktizierende ist es äußerst sinnvoll, die Ayurveda-Schwangerschaftsmassage und die Ayurveda-Babymassage zu erlernen, da diese Techniken tief in der ayurvedischen Tradition verwurzelt sind und sowohl für die Gesundheit der Mutter als auch des Kindes wesentliche Vorteile bieten.

Es macht also Sinn, diese qualifiziert zu erlernen um diese dann als besonderes Angebot anbieten zu können

Förderung des Wohlbefindens während der Schwangerschaft

Die Ayurveda-Schwangerschaftsmassage ist speziell darauf ausgelegt, das körperliche und emotionale Wohlbefinden der werdenden Mutter zu fördern. Praktizierende können durch das Erlernen dieser Technik:

Stress und Spannungen lindern: Die Massage hilft, Muskelverspannungen zu lösen, die Durchblutung zu verbessern und Stress abzubauen, was besonders in den letzten Monaten der Schwangerschaft wichtig ist. Und vieles macht Stress, auch wenn wir dies nicht mehr bewusst wahrnehmen.

Schwangerschaftsbeschwerden lindern: Viele typische Beschwerden wie Rückenschmerzen, Schwellungen (Ödeme) und Schlaflosigkeit können durch regelmäßige Schwangerschaftsmassagen gelindert werden.

Emotionale Unterstützung bieten: Die Massage schafft eine tiefe Entspannung, was die emotionale Stabilität fördert und Ängste reduziert.

Unterstützung der postnatalen Erholung

Nach der Geburt hilft die Ayurveda-Massage der Mutter, sich schneller zu erholen und den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das Erlernen dieser Technik ermöglicht es Ayurveda-Praktizierenden, Müttern in dieser kritischen Phase effektiv zu unterstützen:

Förderung der Regeneration: Die Massage unterstützt die Rückbildung der Gebärmutter, stärkt die Muskulatur und hilft, den Körper von Toxinen zu befreien.

Unterstützung der Milchproduktion: Bestimmte Massagetechniken können die Milchproduktion anregen und die Laktation verbessern.

Stärkung der Mutter-Kind-Bindung

Die Ayurveda-Babymassage ist ein wertvolles Ritual, das die Bindung zwischen Mutter und Kind stärkt. Ayurveda-Praktizierende, die diese Technik beherrschen, können Eltern beibringen, wie sie:

Das Vertrauen und die Bindung fördern: Die regelmäßige Babymassage schafft eine enge emotionale Verbindung zwischen Mutter und Kind, was für die Entwicklung des Kindes von großer Bedeutung ist.

Die körperliche Entwicklung unterstützen: Die Massage hilft, die Muskeln und Gelenke des Babys zu stärken, die Durchblutung zu fördern und das Immunsystem zu stärken.

Verbesserung der ganzheitlichen Gesundheitsversorgung

Das Erlernen dieser Massagetechniken erweitert das Spektrum der ayurvedischen Behandlungen, die Praktizierende anbieten können. Dies ermöglicht es ihnen, eine umfassendere, ganzheitliche Gesundheitsversorgung für Mutter und Kind zu bieten:

Individuelle Betreuung: Ayurveda-Praktizierende können ihre Behandlungen besser an die individuellen Bedürfnisse von Mutter und Kind anpassen, was zu besseren Ergebnissen führt.

Ganzheitlicher Ansatz: Die Kombination von Massage, Ernährung und Lebensstilberatung fördert das gesamte Wohlbefinden und bietet eine umfassende Unterstützung in dieser wichtigen Lebensphase.

Vertiefung des Verständnisses für ayurvedische Prinzipien

Das Erlernen der Ayurveda-Schwangerschafts- und Babymassage vertieft das Verständnis der Praktizierenden für die ayurvedischen Prinzipien und die Bedeutung dieses wichtigen Lebenszyklus. Es ermöglicht ihnen, die Theorie in die Praxis umzusetzen und so ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu erweitern:

Integration von Theorie und Praxis: Durch das Erlernen und Anwenden dieser Techniken verstehen Praktizierende besser, wie die Doshas (Vata, Pitta, Kapha) während der Schwangerschaft und nach der Geburt beeinflusst werden und wie sie das Gleichgewicht wiederherstellen können.

Förderung der ayurvedischen Tradition: Das Wissen um diese Massagetechniken trägt dazu bei, die reiche Tradition des Ayurveda weiterzugeben und in der modernen Welt lebendig zu halten.

Erweiterung des Dienstleistungsangebots

Für Ayurveda-Praktizierende bietet das Erlernen dieser Techniken eine Möglichkeit, ihr Dienstleistungsangebot zu erweitern und damit ihre Praxis attraktiver und vielfältiger zu gestalten:

Spezialisierung: Durch die Spezialisierung auf Schwangerschafts- und Babymassage können sich Ayurveda-Praktizierende von anderen abheben und gezielt Klienten ansprechen, die nach ganzheitlicher Betreuung in der Schwangerschaft und im frühen Kindesalter suchen.

Nachhaltiger Erfolg: Die Fähigkeit, diese speziellen Massagetechniken anzubieten, kann die Kundenzufriedenheit und die Weiterempfehlungsrate erhöhen, was zu einem nachhaltigen Erfolg der Praxis beiträgt.

In der Ayurvedaschule von Wolfgang Neutzler sind die beiden Ayurvedamassagen qualifiziert zu erlernen. Besonders attraktive ist die Kombi-Ausbildung.

Hier geht es zur Beschreibung der

Ayurveda-Schwangeren-Massage

Ayurveda-Babymassage

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen speziell bei der Ernährungsumstellung und beim Abnehmen.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Massagen, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

