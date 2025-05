Schutz vor Hitze besonders für Ältere wichtig

VERBRAUCHER INITIATIVE zum Hitzeaktionstag am 4. Juni

Berlin, 22. Mai 2025. Wie die letzten Sommer zeigten, nehmen Hitzewellen zu und halten länger an. Vor allem ältere Menschen leiden darunter, da sie sich weniger gut an die Hitze anpassen können. In dem Portal www.verbraucher60plus.de gibt die VERBRAUCHER INITIATIVE Tipps zum Verhalten an heißen Sommertagen.

„Sperren Sie die Hitze aus und dunkeln Sie Fenster und Balkon- bzw. Terrassentüren ab, z. B. mit Jalousien, Rollos, Vorhängen, Markisen oder Sonnenschirmen“, rät Georg Abel von der VERBRAUCHER INITIATIVE. Er fügt hinzu: „Lassen Sie die Fenster und Türen tagsüber geschlossen. Lüften Sie morgens und spätabends, am besten mit Durchzug.“

Geeignete, luftige Kleidung, das Meiden von direkter Sonneneinstrahlung und an die Temperaturen angepasste Aktivitäten tragen dazu, hitzebedingte Belastungen zu reduzieren. Dazu Georg Abel: „Bleiben Sie an heißen Tagen zwischen 11 und 18 Uhr im Haus oder im Schatten. Verzichten Sie in der Zeit auf Gartenarbeit, Bewegungs- und Sporteinheiten oder das Erledigen von Einkäufen.“ Lebensmittel oder fertige Mahlzeiten können bei Supermärkten bzw. Restaurants in der Nähe bestellt werden und werden ins Haus geliefert.

Bei hohen Temperaturen steigt der Flüssigkeitsbedarf des Körpers. Die Menge und die Art der Getränke sind entscheidend, damit der Körper mit der Hitze besser zurechtkommt. „Trinken Sie zwei bis drei Liter pro Tag, am besten Wasser, Saftschorlen, Kräuter- oder Früchtetee ohne Zuckerzusatz. Idealerweise sind die Getränke kühl oder zimmerwarm. Genießen Sie Kaffee nur in Maßen und verzichten Sie auf Alkohol“, empfiehlt Georg Abel. Bei vorliegenden Erkrankungen wie Nieren- oder Herzleiden ist die geeignete Trinkmenge mit dem behandelnden Arzt zu klären. Außerdem kann nach Absprache mit dem Arzt bei einigen Arzneimitteln eine Anpassung der Dosierung notwendig sein.

Für Abkühlung sorgen beispielsweise kühle Fußbäder oder Güsse für Unterarme und Unterschenkel sowie feuchte, kühle Kompressen für Stirn, Gesicht und Nacken. Auch eine gekühlte Körperlotion kann erfrischend wirken, ebenso wie Wasser aus einer Sprühflasche zum Wiederbefüllen, z. B. einer Blumenspritze.

Mehr Informationen und Tipps zur Vorbeugung von hitzebedingten Beschwerden stellt die VERBRAUCHER INITIATIVE unter www.verbraucher60plus.de in dem Beitrag „Mit Hitze umgehen“ ( https://www.verbraucher60plus.de/gesundheit/mit-hitze-umgehen/) bereit.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

