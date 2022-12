Schulungsprogramm der promotionwelt GmbH ausgezeichnet

Firmengruppe wieder als begehrtester Arbeitgeber bestätigt

Die auf Promotion und Öffentlichkeitsarbeit für Vereine spezialisierte Werbeagentur promotionwelt GmbH legt viel Wert auf eine qualifizierte Aus- und Fortbildung ihrer Beschäftigten. Und dieses Bemühen zahlt sich für die Unternehmensgruppe aus: Nicht nur durch gut geschulte und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch durch die Auszeichnung als „Ausbildungs-Champions 2022“ im Bereich Werbe- und PR-Agenturen.

Zusammen mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung hatte das F.A.Z.-Institut auf der Suche nach den begehrtesten Arbeitgebern in Deutschland die Daten eines Social Listenings und einer Online-Befragung von 15.000 Unternehmen aller Branchen analysiert und die Firmengruppe rund um die promotionwelt GmbH nicht nur wiederum unter die begehrtesten Arbeitgeber gewählt, sondern auch im Bereich Ausbildung ausgezeichnet bewertet.

Für die Studie „Deutschlands begehrteste Arbeitsgeber“ konnten rund 15,4 Millionen Nennungen und rund 438 Millionen Quellen zu den etwa 15.000 Unternehmen innerhalb des Untersuchungszeitraums vom 01. Juni 2021 bis 31. Mai 2022 identifiziert und den Reputationsfaktoren zugeordnet werden. Die sechs Reputationsfaktoren bilden zusammen den Gesamtwert für „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber“. Insgesamt wurden so etwa 1.000 der geprüften 15.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit dem Siegel Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2022 ausgezeichnet.

Das firmeninterne Training zum Promoter vermittelt bei der promotionwelt GmbH neben theoretischen Grundlagen auch von Beginn an Praxiswissen. Versierte Experten vermitteln die für die Promotion-Tätigkeit wesentlichen Inhalte aktuell und verständlich. Den berufspraktischen Anteil der Ausbildung gestalten erfahrene Außendienstmitarbeiter. Doch auch fachliches Wissen hinsichtlich der Anliegen der Auftraggeber spielt eine bedeutende Rolle bei der promotionwelt GmbH. Daher werden die Beschäftigten ebenfalls vertraut gemacht mit den Zielen der Organisationen, für die sie tätig sind. Denn nur so vorbereitet, können sich die Promoter mit ihnen identifizieren und ihre Mitmenschen überzeugen.

Die im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine und Verbände erfolgreich arbeitende Unternehmensgruppe entwickelt Kampagnen für Non Profit Organisationen. Die sozialversicherungspflichtig beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der promotionwelt setzen die Informationsveranstaltungen dann in Absprache mit den Auftraggebern um. Die hohen Qualitätsstandards des Unternehmens sind dabei die Grundlage des Erfolges.

Die promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover ist auf Mitgliederwerbung für Vereine, Verbände und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. Mitglieder sowie Förderer sind unerlässlich für Organisationen, in denen vermehrt ehrenamtliche Helfer tätig sind. Es geht dabei darum, die finanzielle Basis von Organisationen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, denn nur so ist es möglich, dass schnelle Hilfe geleistet werden kann. Die festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Tier- und Umweltschutz- sowie karitative Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Das ist besonders wichtig, da ohne finanzielle Unterstützung eine Vielzahl verschiedener Hilfeleistungen nicht erbracht werden kann. Besonders in Krisen- und Notsituationen bieten Non-profit-Organisationen schnelle und unkomplizierte Hilfe, was teilweise wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Deswegen sind auch die Helfer auf Hilfe angewiesen, vor allem finanzielle Unterstützung macht die Arbeit von Organisationen möglich. Die promotionwelt GmbH ist an insgesamt 13 verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet tätig.

