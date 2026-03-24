Schulterschluss von FamiCord und WMDA

Eine Chance mehr auf eine gesündere Zukunft

Leipzig, 24.3.2026- Stammzellpräparate aus Nabelschnurblut (NSB) haben ein großes therapeutisches Potenzial in der Behandlung einer Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen im Kindes- und Erwachsenenalter. Während bei einigen Patient:innen dazu auf bei der Geburt eingelagerte, autologe Stammzellen zurückgegriffen werden kann, sind viele Patient:innen auf eine allogene Transplantation von Stammzellen eines passenden Spenders angewiesen. Durch den am 18.03.2026 unterzeichneten Kooperationsvertrag leisten die führende europäische Stammzellbank FamiCord AG – in Deutschland bekannt als Vita 34 – und die weltweit tätige Non-Profit-Organisation World Marrow Donor Association (WMDA) einen bedeuteten Beitrag, um die Chancen von Menschen auf ein passendes Stammzelltransplantat zu verbessern.

Weltweite Vermittlung von therapeutischen Zellprodukten

In Zukunft werden FamiCord und WMDA eng zusammenarbeiten, um den Zugang zu geeigneten therapeutischen Zellprodukten zu verbessern. Dazu vereint und vernetzt die WMDA nationale und internationale Organisationen, die sich mit der Gewinnung, Vermittlung und Bereitstellung von Stammzellspenden und NSB-Präparaten beschäftigen und betreibt den weltweiten WMDA Search & Match Service. „Die WMDA freut sich sehr, FamiCord in ihrer globalen Gemeinschaft willkommen zu heißen,“ sagte Lydia Foeken, Chief Executive Officer der WMDA anlässlich der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags. „Die Arbeit von FamiCord stärkt unsere gemeinsame Mission Patient:innen mit passenden Stammzellpräparaten zusammenzubringen und dabei höchste Standards in Bezug auf die Versorgung von Spender:innen sowie die Produktqualität umzusetzen.“

Mit der VitaPlusSpende Nabelschnutblut privat und als öffentliche Spende einlagern

Mit der Option der VitaPlusSpende können Eltern das NSB ihres Kindes als potenzielle allogene Spende listen lassen – nun auch im Register der WMDA. Sollte das Präparat als allogenes Stammzelltransplantat für andere Patient:innen geeignet sein, werden die Eltern bzw. erwachsene Spender:innen kontaktiert und können das eingelagerte Blut freigeben. In diesem Fall übernimmt Vita 34 die Kosten der Einlagerung und stimmt das weitere Vorgehen mit den Ärzt:innen ab. „Mit der Option der VitaPlusSpende bietet Vita 34 Eltern die Möglichkeit individuelle Vorsorge und öffentliche Spende miteinander zu verbinden,“ erklärt Tomasz Baran, Chief Medical Officer von FamiCord. „Und durch die Kooperation mit der WMDA können wir jetzt dazu beitragen, dass über alle Grenzen hinweg mehr Patient:innen vom therapeutischen Potenzial von NSB profitieren können.“

Stammzellen aus Nabelschnurblut für therapeutische Zwecke

Nabelschnurblut enthält große Mengen hämatopoetischer Stammzellen, die zur Behandlung von Erkrankungen des blutbildenden Systems, insbesondere bei Leukämien und anderen Blutbildungsstörungen, aber auch bei Autoimmunerkrankungen, neurologischen Erkrankungen und Stoffwechselerkrankungen eingesetzt werden können. In Deutschland bietet Vita 34 werdenden Eltern die Möglichkeit das NSB ihres Kindes nach der Geburt unter höchsten Qualitätsstandards einzulagern.

Vita 34 ist eine Marke der FamiCord AG. Die FamiCord AG ist ein 1997 gegründetes Unternehmen mit Hauptsitz in Leipzig und ist nicht nur die führende Stammzellenbank Europas, sondern auch die drittgrößte weltweit. Angetrieben durch den Leitgedanken, allen Menschen eine gesündere Zukunft zu ermöglichen, erbringt die FamiCord AG als Full-Service-Anbieter mit weltweit rund 800 Mitarbeiter:innen alle Leistungen rund um die Gesundheitsvorsorge mit Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe.

Kontakt

Vita 34 (eine Marke der FamiCord AG)

Johanna Schuffenhauer

Perlickstraße 5

04103 Leipzig

+49 (0)341 48792 – 0



https://vita34.de

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