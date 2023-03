Schukat wiederholt erfolgreiches Geschäftsjahr

Expertise und enge Kunden-/Hersteller-Beziehung weiterhin im Fokus

Monheim, März 2023 – Der Distributor Schukat verweist auf ein erneut ausgezeichnetes Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von 184 Mio. Euro (brutto) bei 190 Mitarbeitern. Die stärksten Umsätze wurden im 1. Quartal erzielt, danach blieb der Trend kontinuierlich positiv.

Schukat setzte wiederholt auf seine Philosophie der engen Kunden-/Hersteller-Beziehungen und Expertise, um das schwierige Umfeld (Markt, Beschaffung, Kosten) erfolgreich zu meistern. Dank der Nähe zu den Herstellern, langjähriger Partnerschaften und dem engen Austausch konnten Bestände vorausblickend nach oben gefahren werden. Dies sieht Schukat weiterhin im Fokus, um Veränderungen frühzeitig erfassen und darauf reagieren zu können.

Die Rückkehr in eine neue Normalität lautet das Credo von Schukat für 2023, wie Bert Schukat betont: „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden den Blick in die Zukunft zu richten und Lösungen für spannende Applikationen umzusetzen!“ Für 2023 rechnet er mit einem schwächeren Wirtschaftswachstum und Veränderungen auf dem Markt. Dennoch zeigt sich das Unternehmen durchaus optimistisch. So sieht Schukat die Herausforderung für 2023 in einem großen Maß an notwendiger Flexibilität. „Denn Lieferketten reagieren auf Veränderungen und geben Auswirkungen auf sie direkt weiter. Gerade als Distributor muss man sich rasch anpassen oder besser selbst zum Motor von Veränderungen werden.“

Nach dem umsatzstarken letzten Geschäftsjahr sieht sich Schukat umso mehr in der Pflicht, seinen Kunden weiterhin ein breites Portfolio an aktuellen Produkten und Serien aus den Bereichen Stromversorgungen, Bauteile und Komponenten, Halbleiter und Optoelektronik sowie Lüfter und Wärmemanagement anbieten zu können. Daher sind in allen Geschäftssegmenten zahlreiche Neuaufnahmen geplant. Auf der Agenda für 2023 steht neben der Einführung einer neuen eCommerce-Lösung die Verbesserung seiner Services, u. a. ein Re-Reeling für ein Teilsortiment.

Über Schukat electronic ( www.schukat.com):

Schukat electronic Vertriebs GmbH ist ein Distributor für elektronische Bauteile und Komponenten. Als Franchisepartner vieler führender Hersteller sowie 250 weiterer Linien, bietet Schukat kompetenten Projektierungs- und Logistiksupport und begleitet rund 10.000 B2B-Kunden in 50 Ländern von der Entwicklung bis zur Serienproduktion. Technische Kataloge und feste Ansprechpartner im Innen- und Außendienst sind Basis des Geschäftsmodells.

Schukat electronic ist DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Im Bereich Traceability nimmt der Distributor eine Vorreiterrolle ein: Seit über 25 Jahren garantiert Schukat mit seiner Traceability-Lösung die lückenlose Rückverfolgbarkeit jedes jemals ausgelieferten Bauteils vom Kunden bis zum Hersteller respektive Vorlieferanten. Die Schukat electronic Vertriebs GmbH mit Unternehmenssitz in Monheim am Rhein wurde 1964 gegründet und hat im Geschäftsjahr 2022 mit 190 Mitarbeiter/innen einen Umsatz von 184 Mio. Euro erzielt.

Firmenkontakt

Schukat electronic Vertriebs GmbH

Sylvia Heckrath

Hans-Georg-Schukat-Straße 2

40789 Monheim a. Rhein

+49 2173 950-0

http://www.schukat.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Beate Lorenzoni

Landshuter Str. 29

85435 Erding

+49 8122 55917-0

http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: Schukat