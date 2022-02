Schukat electronic verzeichnet bestes Geschäftsjahr der Firmengeschichte

Distributor blickt auf 2021 zurück und nennt Ziele für 2022

Monheim, Februar 2022 – Mit einem Umsatz von rund 157 Mio. Euro brutto hat Schukat electronic in 2021 sein bis dato bestes Geschäftsjahr der Firmengeschichte abgeschlossen. Grund hierfür war nicht nur die vorausschauende Vorratshaltung des Distributors in Zeiten von Lieferproblemen.

Das Jahr 2021 war geprägt von langen Lieferzeiten und Bauteile-Verknappungen in vielen unterschiedlichen Bereichen, weshalb bei Schukat insbesondere der Einkauf gefordert war. Dank vorausschauender Planung, intensiven Verhandlungen mit den Herstellern und einem Angebot an adäquaten Ersatzprodukten konnte der Distributor die Marktsituation meistern und seine Kunden im Hinblick auf Warenangebot und Preise nach wie vor fair bedienen.

„Mit einer Umsatzsteigerung von über 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hatten wir so nicht gerechnet. Diesen Firmenrekord verdanken wir vor allem unseren tatkräftigen Mitarbeitern“, so Geschäftsführer Bert Schukat.

Zu den weitgehend reibungslosen Abläufen im Unternehmen ohne nennenswerte Corona-Ausfälle trug in 2021 auch die Impfkampagne des Distributors bei, nach der mittlerweile 96 Prozent der Mitarbeiter geimpft sind.

Ziele für 2022:

Nach dem umsatzstarken letzten Geschäftsjahr sieht sich Schukat umso mehr in der Pflicht, seinen Kunden auch in 2022 ein umfangreiches Portfolio mit aktuellen Produkten und Serien aus den Bereichen Stromversorgungen, Bauteile und Komponenten, Halbleiter und Optoelektronik sowie Lüfter und Wärmemanagement anbieten zu können. Daher sind in allen Geschäftssegmenten zahlreiche Neuaufnahmen geplant. Neben dem stetigen Ausbau des Product Information Managements (PIM) und der Zusammenarbeit mit BOM-Softwareanbietern und Produktplattformen zum Ausbau des digitalen Leistungsangebots konzentriert sich Schukat im neuen Jahr vor allem auf ein großes Ziel, das mit dem künftigen Onlinebezug der Waren zu tun haben wird.

Schukat electronic Vertriebs GmbH ist ein Distributor für aktive, passive und elektromechanische Bauteile. Als Franchisepartner vieler führender Hersteller wie CDIL, CRC, Sensata/Crydom, Everlight, Finder, Fujitsu, Hahn, LiteOn, MeanWell, Microchip, Panasonic, Recom, Sunon, Talema und TSC sowie 250 weiterer Linien, bietet Schukat einen kompetenten Projektierungs- und Logistiksupport und begleitet rund 10.000 B2B-Kunden in 50 Ländern von der Entwicklung bis zur Serienproduktion. Technische Kataloge und feste Ansprechpartner im Innen- und Außendienst sind Basis des Geschäftsmodells.

Schukat electronic ist DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Im Bereich Traceability nimmt der Distributor eine Vorreiterrolle ein: Seit gut 20 Jahren garantiert Schukat mit seiner Traceability-Lösung die lückenlose Rückverfolgbarkeit jedes jemals ausgelieferten Bauteils vom Kunden bis zum Hersteller. Die Schukat electronic Vertriebs GmbH mit Unternehmenssitz in Monheim am Rhein wurde 1964 gegründet und hat im Geschäftsjahr 2019 mit 200 Mitarbeitern/innen einen Umsatz von 104 Mio. Euro erzielt.

