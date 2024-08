SchuhXL-Fachhändler schuhplus startet Vereinsförderung

Soziales Engagement als Firmen-DNA für das Versandhaus für große Damenschuhe und große Herrenschuhe

Auch im Jahr 2024 beweist schuhplus, Europas führender Anbieter für Schuhe in Übergrößen, sein Engagement für die Gesellschaft. Mit der schuhplus-Vereinsförderung unterstützt das Unternehmen nicht nur Menschen mit großem Schuhbedarf, sondern fördert auch nun bereits zum sechsten Mal die wertvolle Arbeit von Vereinen in ganz Deutschland. Auch in diesem Jahr bietet sich die Gelegenheit, 5 x 500 Euro für den eigenen Lieblingsverein zu gewinnen. Jeder kann seinen bevorzugten Verein nominieren und so einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Vereinsarbeit leisten.

Mehr als nur große Schuhe: Die Mission von schuhplus

Der große-Schuhe-Händler schuhplus ist weit mehr als ein Versandhaus für Übergrößenschuhe. Mit zwei stationären Geschäften im Saterland und am Hauptsitz inDörverden hat sich das Unternehmen als Spezialist für große Schuhgrößen etabliert – Herrenschuhe bis Größe 54 und Damenschuhe bis Größe 46. Die Grundidee von schuhplus ist einfach: Menschen, die Schwierigkeiten haben, passende XL-Schuhe zu finden, sollen dieselbe Auswahl und denselben Komfort genießen wie alle anderen. Diese Philosophie der Inklusion spiegelt sich auch in ihrem sozialen Engagement wider. Die schuhplus-Vereinsförderung ist ein Ausdruck dieser Haltung und zeigt, dass das Unternehmen seine gesellschaftliche Verantwortung ernst nimmt.

Unterstützung für Vereine: Alle können mitmachen

Die Teilnahme an der schuhplus-Vereinsförderung ist bewusst einfach gehalten, um allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, den eigenen Wunschverein zu unterstützen. Egal ob Sportclub, Kulturverein, Musikverein oder soziale Organisation: Jeder in Deutschland ansässige Verein sowie jede soziale, chariative Einrichtung kann vorgeschlagen werden. Es werden somit nicht nur die Vereine angesprochen, die sich in direkter Umgebung vom Übergrößen Schuhgeschäft von schuhplus befinden. Die fünf per Zufallsgenerator ausgewählten Vereine erhalten jeweils 500 Euro, die sie für ihre Vereinsarbeit frei einsetzen können, sei es für neue Ausrüstungen, Veranstaltungen oder andere Projekte. Mit der schuhplus-Vereinsförderung setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für die Wichtigkeit von Gemeinschaft und Solidarität. Vereine spielen eine zentrale Rolle im gesellschaftlichen Leben, sie schaffen Räume für gemeinsame Aktivitäten und fördern die Integration sowie den Austausch zwischen Menschen verschiedener Hintergründe und Interessen. In einer Zeit, in der soziale Bindungen zunehmend an Bedeutung verlieren, ist es unerlässlich, diese Strukturen zu stärken. Hier setzt die Förderung von schuhplus an: Sie unterstützt Vereine, die mit ihrer Arbeit das Leben vieler Menschen bereichern und positiv auf ihre Umgebung wirken.

Gemeinschaft stärken und Vielfalt leben

Durch die diesjährige 6. Vereinsförderung unterstreicht schuhplus erneut sein Bekenntnis zu sozialer Verantwortung und zeigt, dass der Verkauf von Schuhen in Übergrößen für das Unternehmen weit mehr bedeutet als nur die passende Schuhgröße zu finden. Es geht um die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, um das Wohl der Gemeinschaft und um die Unterstützung jener Menschen, die durch ihre Arbeit die Gesellschaft bereichern. Kay Zimmer, Geschäftsführer von schuhplus, betont: „Unsere Vereinsförderung liegt mir besonders am Herzen, weil wir damit Vereine unterstützen, die tagtäglich einen wichtigen Beitrag für das soziale Miteinander leisten. Es geht nicht nur darum, finanzielle Mittel bereitzustellen, sondern vielmehr darum, die großartige Arbeit dieser Vereine zu würdigen und ihre Bedeutung für die Gesellschaft zu unterstreichen. Als Unternehmen möchten wir nicht nur große Schuhe verkaufen, sondern auch Verantwortung übernehmen und aktiv zur Stärkung unserer Gemeinschaft beitragen: Und mit der schuhplus-Vereinsförderung haben wir einen sehr guten Weg gefunden, unser soziales Engagement zu betonen“, so der 49-Jährige.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 | Bester Schuhfachhändler 2023 oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

