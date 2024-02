schuhplus verlost Musical-Freikarten für Disneys DIE EISKÖNIGIN

Europas größtes Versandhaus für große Damenschuhe sowie große Herrenschuhe, schuhplus, verlost Musicalkarten

schuhplus, Europas führendes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum und hat aus diesem Anlass eine besondere Überraschung für alle Musical-Fans: Als Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten verlost Europas Marktführer für große Schuhe, schuhplus, Freikarten für das unvergleichbare Musical Disneys DIE EISKÖNIGIN in Hamburg.

Das weltbekannte Musical-Abenteuer um die Schwestern Anna und Elsa begeistert die Fans im Stage Theater an der Elbe in Hamburg mit seiner faszinierenden Winterwelt, magischen Lichteffekten, der einzigartigen Story und der vielfach ausgezeichneten Musik. Seit der Deutschlandpremiere im November 2021 wurden bereits mehr als eine Million Tickets für Disneys DIE EISKÖNIGIN in Hamburg verkauft. Die zauberhafte Story um die zwei Prinzessinnen Elsa und Anna in ihrem Königreich Arendell begeisterte bereits als Animationsfilm von Disney Jung und Alt und wurde mit zwei Oscars für den besten Animationsfilm sowie den besten Filmsong prämiert. Das Musical unter dem englischen Titel „Frozen“ hatte im März 2018 Premiere am New Yorker Broadway gefeiert.

Disneys DIE EISKÖNIGIN begeistert seit Jahren ein weltweites Publikum mit seiner fesselnden Handlung, den mitreißenden Songs und den atemberaubenden Bühneneffekten. Nun haben Fans die Möglichkeit, dieses einzigartige Musical live zu erleben – und das dank schuhplus sogar kostenlos. Kay Zimmer, Gründer und Geschäftsführer von schuhplus, äußerte sich begeistert über die Gewinnspielaktion: „Zum 20-jährigen Jubiläum möchten wir unserer Kundschaft etwas Besonderes bieten. Die Verlosung von Freikarten für Disneys DIE EISKÖNIGIN ist unser Dank an unsere treuen Kundinnen und Kunden und Teil unserer Jubiläumsfeierlichkeiten. Wir freuen uns schon jetzt darauf, die Gewinner:innen zu diesem außergewöhnlichen Erlebnis zu beglückwünschen.“

Zur vielfach ausgezeichneten Musik mit Songs wie „Let It Go“ („Lass jetzt los“) erleben die Zuschauer gemeinsam mit den Schwestern Elsa und Anna und ihren Gefährten Olaf, Sven und Kristoff ein geheimnisvolles Musical-Abenteuer – und das mitten in Hamburg. Für das Musical wurde die Geschichte um neue Songs ergänzt und mit exklusiven Effekten und innovativer Bühnentechnik magisch in Szene gesetzt, um die mystische Welt Arendelles nachzustellen, die das Publikum begeistern wird. Als Spezialist für große Schuhe ist schuhplus auch ein Spezialist für seriöse kostenlose Gewinnspiele, sodass Teilnehmende sich stets auf ein sicheres Prozedere verlassen können.

Eine Ikone in der Onlinewelt der XL-Schuhe. Das niedersächsische Familienunternehmen schuhplus ist Europas Marktführer für Übergrößen-Schuhe. Mit einer breiten Auswahl an Damenschuhen in den Größen 42 bis 46 und Herrenschuhen in den Größen 46 bis 54 bietet schuhplus.com seinen Kundinnen und Kunden eine einzigartige Einkaufserfahrung. Neben dem Online-Shop betreibt schuhplus auch eigene stationäre Fachhandelsgeschäfte für große Schuhe.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89



https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.