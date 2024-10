schuhplus startet 20% Halloween-Sparaktion

Große Schuhe für Damen und Herren in die Herbstsaison – Gültig bis 03.11. in allen Filialen und im Online-Shop

Dörverden/Saterland (29.10.2024) – Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, schuhplus, startet in diesem Herbst eine besondere Aktion: Bis zum 03. November 2024 erhalten Kundinnen und Kunden 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment an Damenschuhen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhen in den Größen 46 bis 54. Diese Aktion ist nicht nur im Online-Shop, sondern auch in den schuhplus-Filialen für große Schuhe in Dörverden und am c-Port im Saterland gültig und richtet sich an alle, die Wert auf Qualität, Komfort und Stil legen, ohne bei der Passform Kompromisse eingehen zu müssen. Der Gutschein wird im Warenkorb aktiviert mit dem Code „Halloween-2024“.

„Mit dieser Rabattaktion wollen wir ein besonderes Zeichen setzen und allen modebewussten Frauen und Männern mit größeren Schuhgrößen die Möglichkeit geben, sich modisch und bequem durch den Herbst zu bewegen“, erklärt Kay Zimmer, Geschäftsführer von schuhplus, der selbst seit über 20 Jahren die Richtung des Unternehmens prägt und die Bedürfnisse der Übergrößen-Community versteht wie kaum ein anderer. „Bei schuhplus steht der Kunde im Mittelpunkt. Wir möchten nicht nur große Schuhe verkaufen, sondern das Einkaufserlebnis für Menschen mit besonderen Größen zu etwas Einzigartigem machen.“

Ein herausragendes Jahr für schuhplus – Vielfach ausgezeichnet für Service und Kundenzufriedenheit

Das Jahr 2024 war für schuhplus von großem Erfolg geprägt. So konnte das Unternehmen zahlreiche renommierte Auszeichnungen entgegennehmen, die die führende Position von schuhplus als Spezialist für Übergrößen untermauern. Zu den Highlights gehören der begehrte „Deutschlands Bester Online-Shop“-Award vom Nachrichtensender ntv, der schuhplus als besten Online-Anbieter im Schuhbereich ehrte, sowie der COMPUTER BILD & Statista Award, der das Unternehmen als „TOP SHOP 2024“ auszeichnete. Auch die WELT ehrte schuhplus in diesem Jahr als „Preis-Champion“, und der FOCUS MONEY Award zeichnete die außergewöhnliche Kundentreue von schuhplus aus.

Die Liste der Awards zeigt, wie ernst es schuhplus mit exzellentem Kundenservice und Qualität ist. „Die Auszeichnungen dieses Jahres bestätigen uns in unserem täglichen Engagement und motivieren uns, weiterhin Höchstleistungen zu erbringen. Jedes einzelne Kundenfeedback ist uns wichtig, und diese Awards spiegeln wider, dass unsere Kundinnen und Kunden dies wertschätzen“, so Zimmer weiter.

schuhplus als „Unternehmen der Zukunft“ und innovativer Arbeitgeber

In Anerkennung seines Engagements für Nachhaltigkeit und digitale Innovation wurde schuhplus zudem vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung als „Unternehmen der Zukunft“ geehrt. Diese Auszeichnung unterstreicht, dass das Familienunternehmen nicht nur modische Übergrößen-Schuhe anbietet, sondern auch zukunftsweisend denkt und handelt. „Innovation ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Unser Ziel ist es, in einer sich wandelnden Welt nicht nur mitzuhalten, sondern die Bedürfnisse unserer Kunden vorauszusehen und neue Standards zu setzen“, erläutert Zimmer.

Zusätzlich wurde schuhplus als Arbeitgeber von dem Deutschen Innovationsinstitut mit dem „Arbeitgeber der Zukunft“-Award ausgezeichnet und somit als besonders attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber gewürdigt. Mit einem Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Mitarbeiterförderung verfolgt das Unternehmen eine Philosophie, die auf langfristige Werte setzt.

Exzellenter Service als Erfolgsgarant: schuhplus als „TOP SERVICE“-Anbieter und „Bester Übergrößen-Schuhhändler Deutschlands“

Dass Kundenservice bei schuhplus einen hohen Stellenwert hat, zeigt die Verleihung des DUP-Awards „TOP SERVICE“ sowie des German Business Awards als „Bester Übergrößen-Schuhhändler Deutschlands“. „Unsere Kunden verlassen sich auf unseren Service und die exzellente Beratung. Wir verstehen die Herausforderungen, die Menschen mit größeren Schuhgrößen oft erleben, und sind stolz darauf, diesen Menschen ein Einkaufserlebnis zu bieten, das sich durch Auswahl, Komfort und Service auszeichnet“, kommentiert Kay Zimmer.

Hohe Nachfrage nach Übergrößen in der Herbst- und Wintersaison

Die aktuelle Rabattaktion soll Kundinnen und Kunden nicht nur einen Preisvorteil bieten, sondern auch das Bewusstsein für die Vielfalt und Qualität des Angebots bei schuhplus schärfen. Gerade im Herbst und Winter, wenn warme und strapazierfähige Schuhe besonders gefragt sind, bietet schuhplus ein umfassendes Sortiment, das modische und funktionale Aspekte vereint. „Unsere Kollektionen zeichnen sich durch eine hohe Produktqualität und aktuelle Trends aus, sodass niemand bei Stil oder Komfort Kompromisse eingehen muss“, betont Zimmer.

Gültigkeit und Informationen zur Rabattaktion

Die 20%-Rabattaktion läuft bis zum 03. November 2024 und umfasst alle Damenschuhe in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in den Größen 46 bis 54. Kunden können ihre Bestellungen bequem über den schuhplus-Online-Shop aufgeben oder sich persönlich in den Filialen in Dörverden und am c-Port im Saterland beraten lassen. Die Aktion bietet eine Gelegenheit, die neuesten Herbstkollektionen zu attraktiven Preisen zu entdecken.

schuhplus – Ein Unternehmen, das Kundenwünsche in den Mittelpunkt stellt

Mit einer starken Kundenorientierung und einem tiefen Verständnis für die speziellen Bedürfnisse von Menschen mit Übergrößen hat sich schuhplus zur ersten Adresse für Damenschuhe und Herrenschuhe in größeren Größen entwickelt. „Unsere Vision ist es, Menschen mit Übergrößen ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten, das ihren Ansprüchen an Qualität, Passform und Stil gerecht wird“, sagt Zimmer abschließend. „Mit der aktuellen Rabattaktion möchten wir unseren Kundinnen und Kunden ein kleines Dankeschön für ihr Vertrauen aussprechen und sie einladen, Teil der schuhplus-Familie zu werden.“ Mit zahlreichen Auszeichnungen im Jahr 2024 und einem klaren Bekenntnis zu Service und Qualität blickt schuhplus motiviert in die Zukunft und freut sich darauf, noch mehr Menschen mit Übergrößen zu inspirieren und zu begeistern.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards (Auszug) wie ntv – Der Nachrichtensender & DISQ „Deutschlands Beste Online-Shop 2024“ | COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 „Bester Schuhfachhändler“ | Deutsches Institut für Servicequalität „Ausgezeichneter Online-Shop“ (2023) oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

