schuhplus im Kaltenkirchener Ohland-Park führt ausschließlich Schuhe in Übergrößen

Übergrößenhändler überzeugt mit qualitativ hochwertigen Damen- und Herrenschuhen in großen Größen

Damen und Herren mit großen Füßen können aufatmen: Mit dem Übergrößenhändler schuhplus in Kaltenkirchen im Ohland-Park gibt es ein Fachgeschäft für Schuhe in Übergrößen der hält, was er verspricht. Hier bekommt man Damenschuhe ausschließlich in den Größen 42 bis 46 und Herrenschuhe in den Größen 46 bis 54. Und das Sortiment ist in diesem Geschäft äußerst umfangreich: Arbeits- und Business-Schuhe, Slipper und Mokassin oder Schuhe für Trekking und Outdoor – hier findet jeder, was er will und was er braucht. Vorbei die Zeit, in der man Abstriche machen musste.

Bei schuhplus in der Metropolregion Hamburg Übergrößen-Schuhe shoppen

Zu einem perfekten Auftritt gehört auch ein guter Schuh. Im Privaten sowie im Beruf, in diversen Alltagssituationen oder im Sport. Diese Tatsache spricht für Männer und Frauen gleichermaßen. Das erste Date, der Abschlussball, die Hochzeit oder diverse Partys. Die passenden Schuhe runden das persönliche Outfit of the Day ab und führen dazu, dass man sich rundherum wohlfühlt. Bei schuhplus in Kaltenkirchen kann man dazu bei professioneller Beratung den perfekten Schuh in Übergröße finden. Für Herren und für Damen gibt es eine schier gewaltige Auswahl an verschiedensten Modellen für jeden Geschmack. Business-Schuhe, Schnürschuhe, High Heels, Sportschuhe, Stiefeletten, Pumps oder coole Sneaker: wer modern ist und am Puls der Zeit, trägt bei jeder Gelegenheit den aktuellsten Look und kombiniert das entsprechende Schuhwerk mit Style und Eleganz zur angesagten Mode.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

