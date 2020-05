schuhplus – der große Herrenschuhe Webshop

Vielfältige Auswahl an Schuhen für Herren mit großen Füßen

Der moderne Mann von heute hat große Ansprüche an sein Schuhwerk. Es soll nicht nur bequem und funktional sein, sondern auch dem eigenen Geschmack und der aktuellen Mode entsprechen. Vor allem Herren mit den Schuhgrößen 46 bis 54 haben allerdings oftmals Probleme Schuhe zu finden, die all ihren Anforderungen gerecht werden. Das mangelnde Angebot macht es ihnen schwer und zwingt sie Kompromisse zu schließen. Dabei muss das gar nicht sein. Denn der große Herrenschuhe Webshop von schuhplus bietet ein umfangreiches Sortiment an großen Schuhen. Hier können Männer zwischen eleganten, lässigen, sportiven und ausgefallenen Modellen von vielen Marken wählen. Außerdem besteht die Möglichkeit die Schuhe einfach von zu Hause aus zu bestellen und sich nach Hause liefern zu lassen.

Große Auswahl an Qualitätsschuhen für Herren

Der große Herrenschuhe Webshop von schuhplus – Schuhe in Übergrößen legt großen Wert auf Qualität. Die Schuhe bestehen aus ausgesuchten Materialien und sind hervorragend verarbeitet. Außerdem bieten sie einen hohen Komfort und sind sehr robust und strapazierfähig. Sie sitzen also nicht nur perfekt, sondern halten in der Regel auch lange. schuhplus vertreibt verschiedene Marken. Darunter befinden sich beispielsweise Timberland, Reebok, Camel Active und Adidas. Des Weiteren gibt es auch eine Eigenmarke, die einige schöne Modelle bietet. All diese Schuhe können online bestellt werden. Zusätzlich können Kunden aus Deutschland auch die stationären Ladengeschäfte des Unternehmens besuchen.

Dieses Sortiment erwartet die Kunden

Der große Herrenschuhe Webshop von schuhplus präsentiert Modelle für den Alltag, für das Berufsleben, für die Freizeit und für besondere Anlässe. So steht beispielsweise eine große Auswahl an Sneakern, Boots, Businessschuhen und eleganten Halbschuhen zur Verfügung. Dank verschiedener Farben, stylischer Muster und dekorativen Verzierungen, beispielsweise in Form von Lochmustern oder kontrastierenden Nähten, können die Schuhe optimal auf den eigenen Look abgestimmt werden. Darüber hinaus können Männer mit großen Füßen im große Herrenschuhe Webshop auch Schuhe für Outdoorabenteuer verschiedener Art, Badeschuhe, Schlittschuhe und Arbeitsschuhe bestellen.

Nützliches Zubehör im große Herrenschuhe Webshop entdecken

Männer mit Schuhgröße 46 bis 54 treffen nicht nur beim Schuhkauf auf Probleme. Auch Socken und Einlegesohlen in diesen Größen sind meist schwer zu bekommen. Deswegen bietet schuhplus seinen Kunden auch diese in vielfältiger Ausführung an. Beispielsweise sind Ledersohlen und Sohlen aus Schaumstoff erhältlich. Ergänzt wird das Angebot durch hochwertige Pflegemittel, Schuhformer und Schnürsenkel. Männer, die beim Schuhkauf gerne ein wenig Geld sparen möchten, können sich im Sale umschauen. Dort stehen regelmäßig stark reduzierte Herrenschuhe zum Schnäppchenpreis zum Kauf.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.