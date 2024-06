schuhplus-Aktion: Deutschland gewinnt Spiel gegen Ungarn mit 2:0

Große Rabattaktion bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen- zur Feier des Sieges

Deutschland, 20. Juni 2024 – Ein Sieg, der die Herzen höher schlagen lässt! Die deutsche Nationalmannschaft hat das entscheidende Spiel gegen Ungarn mit einem beeindruckenden 2:0 gewonnen und damit einen weiteren Schritt in Richtung Europameisterschaft gemacht. Fußballfans im ganzen Land jubeln, und auch schuhplus – Schuhe in Übergrößen möchte diesen besonderen Moment mit seinen Kunden feiern! Um diesen Sieg gebührend zu zelebrieren, bietet schuhplus zwei Tage lang einen exklusiven Rabatt von 20 % auf alle Schuhe in den Kategorien SALE Damen und SALE Herren im Webshop. Kunden können einfach den Gutscheincode EMDU20 beim Checkout verwenden und sich fantastische Angebote auf das vielfältige Sortiment an hochwertigen Schuhen in Übergrößen sichern.

Ein Grund zum Feiern: Deutschland schlägt Ungarn

Das Spiel gegen Ungarn war ein packendes Spektakel, das die deutsche Nationalmannschaft souverän mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Die Fans im Stadion und vor den Bildschirmen erlebten einen mitreißenden Fußballabend, der on Spannung und Leidenschaft geprägt war. Zwei Tore sicherten den verdienten Sieg und sorgten für ausgelassene Feierlichkeiten im ganzen Land.

Rabatte auf Übergrößen: Das Angebot von schuhplus

Bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen – weiß man, wie wichtig es ist, den richtigen Schuh zu finden. Die Kollektionen bieten eine breite Auswahl an modischen und bequemen Schuhen für Damen und Herren, die größere Schuhgrößen benötigen. Ob elegante Pumps, bequeme Sneaker oder robuste Stiefel – das Sortiment lässt keine Wünsche offen. Die Rabattaktion zur Feier des deutschen Sieges ist die perfekte Gelegenheit, um die Schuhgarderobe aufzufrischen. Vom 20. bis 21. Juni 2024 erhalten Kunden 20 % Rabatt auf alle Artikel in den Kategorien SALE Damen und SALE Herren. Der Gutscheincode EMDU20 kann einfach beim Einkauf auf der Website verwendet werden. Mit diesem Gutschein gibt es günstige große Schuhe zum Schnäppchenpreis – und damit macht das Shoppen richtig Spaß.

Warum schuhplus? Die Mission und das Versprechen

Seit der Gründung vor über 20 Jahren hat sich schuhplus zur Aufgabe gemacht, Menschen mit größeren Füßen hochwertige und stilvolle Schuhe zu bieten. Das Team arbeitet kontinuierlich daran, die neuesten Trends und die besten Materialien in das Sortiment aufzunehmen, um den Kunden die perfekte Kombination aus Komfort und Stil zu bieten. Mit der Rabattaktion möchte schuhplus nicht nur den Sieg der deutschen Nationalmannschaft feiern, sondern auch den treuen Kunden für ihre Unterstützung danken. Jeder Einkauf bei schuhplus unterstützt die Mission, das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Menschen mit Übergrößen zu schärfen und ihnen den Zugang zu modischen Schuhen zu erleichtern.

Wie funktioniert die Rabattaktion?

Die Teilnahme an der Rabattaktion ist ganz einfach:

1. Die Website für große Damenschuhe sowie große Herrenschuhe, schuhplus.com, besuchen.

2. In den Kategorien SALE Damen und SALE Herren stöbern.

3. Die Lieblingsartikel in den Warenkorb legen.

4. Beim Checkout den Gutscheincode EMDU20 eingeben.

5. Den Rabatt von 20 % genießen und den Sieg der deutschen Nationalmannschaft mit stilvollen neuen Schuhen feiern!

Social Media und Hashtags: Feiern mit schuhplus

Kunden sind eingeladen, ihre neuen schuhplus-Schuhe und ihre Begeisterung über den Sieg der deutschen Nationalmannschaft in den sozialen Medien zu teilen. Der Hashtag #DeutschlandGewinnt kann verwendet werden, um Teil der Feiergemeinschaft zu werden. schuhplus freut sich auf zahlreiche Beiträge und bietet auf den Social-Media-Kanälen die neuesten Angebote und Trends sowie Informationen zu zukünftigen Aktionen. Der Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn ist ein Ereignis, das gefeiert werden muss. schuhplus – Schuhe in Übergrößen möchte diese Freude mit seinen Kunden teilen und bietet deshalb zwei Tage lang 20 % Rabatt auf die SALE-Kategorien. Der Gutscheincode EMDU20 kann genutzt werden, um den Sieg zu feiern und gleichzeitig stilvolle neue Schuhe zu erwerben!

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 | Bester Schuhfachhändler 2023 oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

