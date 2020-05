Schuhe Größe 50 von schuhplus – perfekt für Business und Freizeit

Herrenschuhe in großen Größen online und im Ladengeschäft von schuhplus

Männer mit Übergroßen müssen nicht auf trendiges Schuhwerk verzichten. In den Shops von schuhplus findet sich eine umfassende Auswahl Schuhe Größe 50 für jeden Anlass. Hochwertige Verarbeitung und stylische Designs sorgen zu jeder Jahreszeit für einen eleganten und sportlichen Auftritt.

Elegante Looks für Herren mit großen Füßen

Herrenstiefeletten aus glattem Leder machen eine gute Figur zum Businessanzug und zu schicken Freizeit-Looks. Im Frühjahr, Herbst und Winter sind sie die Hingucker an den Füßen modebewußter Herren. Topdesigner kombinieren Stiefeletten auf den Laufstegen der großen Modemessen zu Anzughosen und lässigen Jackets. Auf den Straßen dieser Welt fühlen sich die eleganten Schuhe Größe 50 zu Hause. Bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen freuen sich viele Modelle auf modebewußte neue Besitzer. Das Aussuchen im Onlineshop macht aufgrund des umfangreichen Angebots und der tollen Designs doppelt Spaß. Stiefeletten mit Schnürbändern, Gummis und Reißverschlüssen lassen sich komfortabel anziehen. Modelle in Rauleder mit kontrastreichen Abnähern eigenen sich für ausgiebige Sightseeing-Touren und Shopping-Trips. Die gute Passform und die bequeme Innensohle garantieren den ganzen Tag über ein angenehmes Tragegefühl. Rutschfeste und robuste Außensohlen machen die Schuhe tauglich für Regenwetter und unebene Oberflächen.

Große Schuhe für Herren in sportlichem Design

Sportliche Sneaker machen nicht nur im Fitness-Studio eine gute Figur. Coole Designs und eine stabile Verarbeitung machen sie zu zuverlässigen Begleitern für den Alltag. Für viele Männer zählen sie zum Freizeit-Look Nummer eins. Einige Männer in Sport-, Design-, IT-, Lehr- und Wissenschaftsberufen können gepflegte Sneaker zur Arbeit tragen. Sogar zum Anzug lassen sich einige Modelle perfekt kombinieren. Sneaker gibt es im Onlineshop bei schuhplus als Schuhe Größe 50 in allen Formen, Mustern und Farben – vom hochwertigen Sportschuh bis zum leichten Freizeitschuh aus Stoff für heiße Sommertage. Slipper und Mokassins sind die elegantere Ausführung der Sportschuhe. Sie lassen sich zu Stoffhosen, Jeans und kurzen Hosen kombinieren. Die bequemen Schuhe lassen sich durch simples Hineinschlüpfen anziehen. Slipper passen sich durch einen Gummizug der Fußform an. Je nach Modell sind die Sohlen weich und flexibel oder stabil und robust. Ältere Herren bevorzugen in der Regel rutschfeste Sohlen mit ausgeprägtem Profil, da ihnen dies im Alltag Sicherheit verleiht.

Perfekte Passform bei den Schuhen von schuhplus

Bei der Auswahl der Schuhe für elegante und sportliche Looks sollten Männer darauf achten, dass sie gut am Fuß sitzen und nicht drücken. Oft finden Männer eine Lieblingsmarke, die besonders gut zur eigenen Fußform passt. Stechen Männern bei der Durchsicht des Angebots von schuhplus hübsche Schuhe Größe 50 ins Auge, sollten sie das Schuhwerk anprobieren. Nicht selten wartet eine Überraschung und die Schuhe passen wie angegossen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.