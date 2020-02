Schuhe für Herren in der Größe 48 bei schuhplus kaufen

Vom eleganten Schnürer bis zum warmen Stiefel in Übergröße

Herren mit großen Füßen kennen das Problem: Der Schuhkauf im Handel ist meist schwierig, weil die Händler Schuhe in der Größe 48 in der Regel nicht führen. Zum Glück gibt es das Unternehmen schuhplus, welches sich mit seinem Angebot voll und ganz auf Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat.

Vom eleganten Schnürer bis zum warmen Stiefel

Herren benötigen eine Vielzahl verschiedener Schuhmodelle, wollen sie stets angemessen gekleidet sein. Daher sollten Halbschuhe und Sneaker, Stiefel und Sandalen im Schuhschrank auf keinen Fall fehlen. Bei schuhplus gibt es eine breite Auswahl an Modellen, sodass es sogar möglich ist, die zum eigenen Stil passenden Modelle auszuwählen und zu bestellen. Ebenfalls unverzichtbar sind für Herren Hausschuhe und Sportschuhe sowie Badelatschen, die es bei schuhplus ebenfalls in vielen Varianten gibt.

In vielen trendigen Farben bestellbar

Dazu kommt eine breite Vielfalt an Farben, denn auch bei Herrenschuhen sind heute neben den Klassikern Schwarz und Braun verschiedene Töne wie Dunkelblau oder Anthrazit gefragt. Für den Sommer, und dort vor allem bei sommerlichen Sneakern, liegen helle Farben wie Weiß oder Beige ganz hoch im Kurs.

Perfekt verarbeitet und weich gepolstert

Ebenfalls wichtig: die Verarbeitung der Herrenschuhe in Größe 48. Neben einem perfekten äußeren Erscheinungsbild kommt der Innenausstattung eine wichtige Aufgabe zu. Gerade bei größeren Füßen wünschen sich modebewusste Herren ein weiches Polster und eine fußgerechte Form.

Wenn ein Kauf im Laden die bessere Wahl ist: bei schuhplus direkt im Ladengeschäft einkaufen

Für den einen oder anderen Herrn kann es interessanter sein, die neuen Schuhe in Größe 48 nicht im Internet, sondern direkt im Laden zu erwerben. Die Vorteile liegen darin, dass dort eine qualifizierte Beratung möglich ist und die Schuhe vor dem Kauf anprobiert werden können. schuhplus hält daher ebenfalls drei Ladengeschäfte bereit, welche sich am Firmenhauptsitz in Dörverden auf 1100 qm im Landkreis Verden, in Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm in der Metropolregion Hamburg und im Saterland im Landkreis Cloppenburg)am c-Port auf 800 qm Verkaufsfläche befinden.

Neben dem Angebot für Herren gibt es ebenfalls Schuhe für Damen mit großen Füßen

Damit die Damen nicht leer ausgehen, bietet schuhplus ebenfalls eine große Auswahl an Schuhen für Damen an. Diese reichen von Pumps über Sandalen bis zu Stiefeln, Sneakern und Hausschuhen. Auch bei den Schuhmodellen für Damen ist die Auswahl an Farben, Formen und Stilen breit. Es gibt die Herrenschuhe bei schuhplus übrigens in den Größen 46 bis 54 und die Damenschuhe in den Größen 42 bis 46.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

