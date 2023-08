Schützen Sie Ihre Marken unter den Music-Domains

In der Welt der Musik gibt es unzählige Künstler und Bands, die denselben Namen wie bekannte Marken tragen. Es mag überraschend klingen, aber eine schnelle Suche auf Spotify enthüllt Künstler, die nach berühmten Einzelhändlern, Luft- und Raumfahrtunternehmen, Banken, Versandunternehmen, Softwarefirmen, Ölkonzernen und sogar Versicherungsgesellschaften benannt sind. Namen wie „Target“, „CNN“, „Boeing“, „Bank of America“, „UPS“, „IBM“, „Exxon“ und „State Farm“ sind keine Seltenheit.

Die sunrise-Registrierungsperiode der Music-Domains bietet Unternehmensmarken die Möglichkeit, ihre Musik-Markennamen zu sichern. Diese kritische Phase sollte nicht übersehen werden, da Musiker legitime Nutzungs- und rechtliche Ansprüche an diese Namen haben. Kurz gesagt: Wenn Marken es versäumen, sich während der Sunrise-Phase zu registrieren, riskieren sie, ihre Music-Domain für immer zu verlieren. Es wird keine zweite Chance geben. Nach der Sunrise-Periode gelten Schutzmechanismen im Allgemeinen nicht gegenüber Künstlern oder Bands mit legitimen Anwendungsfällen.

Sunrise-Zeitraum: 11. September 2023, 16:00 UTC bis 15. November 2023 Berechtigung: Markeninhaber und ihre Bevollmächtigten, die beim Trademark Clearinghouse registriert sind und über eine gültige „Signed Mark Data“ (SMD)-Datei verfügen. Sunrise-Registrierungen sind anfangs servergesperrt (DNS löst nicht auf). Für die meisten Markeninhaber wird der Registrar in der Lage sein, im Auftrag seiner Kunden eine Massenüberprüfung beim Registry Operator durchzuführen und dann die Domain zu aktivieren.

Die Sunrise-Registrierung der Music-Domains bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Markennamen in der digitalen Musikwelt zu schützen. Angesichts der Tatsache, dass Musiker ebenfalls berechtigte Ansprüche an diese Namen haben, ist es von entscheidender Bedeutung, die Gelegenheit nicht zu verpassen. Marken, die während der Sunrise-Phase nicht handeln, riskieren nicht nur den Verlust ihrer Identität in der Music-Domain, sondern auch die Möglichkeit, eine starke und einprägsame Online-Präsenz aufzubauen. Umso wichtiger ist es, den Schutz Ihrer Marke durch die rechtzeitige Registrierung während der Sunrise-Phase sicherzustellen.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/music-domains.html

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213



http://www.domainregistry.de

Bildquelle: cottonbro studio