Elektroschrott: Relevant für Ressourcenschonung und Umwelt

Effizientes Schrott-Recycling sorgt dafür, dass die im Elektroschrott verbauten Metalle dem Rohstoff-Kreislauf erhalten bleiben Elektrogeräte, die ihre Lebensleistung erbracht haben oder defekt sind, können nicht einfach mit dem Hausmüll entsorgt werden. Mikrowellen, Fernseher, Radios und andere Elektrogeräte sollten stattdessen gemäß dem Deutschen Elektrogerätegesetz in entsprechenden Anlagen fachgerecht entsorgt werden. Ein Grund hierfür stellen die verbauten gesundheitsgefährdenden Stoffen dar, zu denen beispielsweise Kühlmittel und Quecksilber gehören. Auf der anderen Seite enthält Elektroschrott eine Vielzahl wertvoller Rohstoffe, die im Rohstoff-Kreislauf verbleiben sollten.

Die Schrottabholung Neuss erfolgt für den Kunden kostenfrei

Die Schrottabholung Neuss leistet einen wertvollen Beitrag zum aktiven Umweltschutz, da durch die kostenlose Schrottabholung knappe Ressourcen wirkungsvoll geschützt werden. Das Unternehmen holt den Elektroschrott sowie alle anderen Sorten von Schrott beim Kunden ab und führt ihn nach einer entsprechenden Sortierung dem Schrott-Recycling oder zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben zu. Die modernen Recyclingunternehmen sind hochspezialisierte Betriebe – eine Notwendigkeit, die sich aus den komplexen Materialzusammensetzungen von Elektroschrott besteht. Nach der Zuführung des Elektroschrotts durch die Schrottabholung Neuss wird er unter Zugrundelegung der neuesten Umweltstandards aufbereitet.

Neben Elektroschrott sind auch andere Schrottarten für das Recycling von Bedeutung

Nicht nur Elektroschrott, wie beispielsweise Autoteile, alte Fernseher und Computerschrott, kann wertvolle Primär- und Sekundär-Rohstoffe enthalten, die zur Ressourcenschonung dem Material-Kreislauf wieder zugeführt werden sollten. Vielmehr enthält jede Art von Metallschrott Materialien, die von Interesse sein können. Aluminium, NE-Metalle, VA-Stahl und Kupfer sind nur einige Beispiele hierfür, ebenso wie die diversen Edelmetalle und Glas.

Schrottabholung Neuss

All diese Materialien müssen von ebenfalls im Schrott enthaltenen Giftstoffen getrennt werden. Bei der Schrottabholung Neuss handelt es sich um ein auf dieses weite Geschäftsfeld spezialisiertes Unternehmen, das verantwortungsvoll mit diesen Anforderungen umgeht und gleichzeitig den Aufwand für den Kunden auf ein Minimum reduziert. Nachdem mit diesem ein Termin vereinbart wurde, holt die Schrottabholung Neuss den Metall- und Elektroschrott beim Kunden ab, so dass dieser sich nicht selbst um den Transport zu den Wertstoffhöfen kümmern muss. Auch sämtliche aus der Abholung resultierenden Tätigkeiten werden – für den Kunden kostenlos – von der Schrottabholung Neuss übernommen. So wird es zu einem Kinderspiel, seinen Schrott loszuwerden und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt und knappe Ressourcen zu tun.

Kurzzusammenfassung

Die Schrottabholung Neuss ist seit vielen Jahren auf das Gebiet der Abholung von Metall- und Elektroschrott spezialisiert. Verantwortungsvoll wird mit den teils gefährlichen, teil wertvollen Inhaltsstoffen umgegangen, indem der Schrott sorgfältig getrennt und im Anschluss fachmännisch entsorgt oder seine Bestandteile dem Rohstoff-Kreislauf wieder zugeführt werden. Für den Kunden ist diese Leistung kostenlos und erspart ihm durch die unkomplizierte Schrottabholung jeden eigenen Aufwand.

