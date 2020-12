Schrott abgeben beim Schrottankauf Königswinter

Schrott ist kein wertloser Abfall

Schrott ist nicht einfach nur unbrauchbarer Müll, obwohl die Benennung „Schrott“ dies nahelegt. Ist etwas nicht mehr zu gebrauchen, nicht mehr funktionsfähig, so bezeichnen wir es landläufig gerne abwertend als „Schrott“. Dabei wird verkannt, dass Schrott sehr wohl noch zu gebrauchen ist, sogar äußerst wichtig ist für uns und unseren Planeten. Im Schrott ist nämlich nicht nur Unbrauchbares vorhanden, sondern viele wichtige Rohstoffe, die nicht verloren gehen dürfen. Um zum Beispiel Stahl zu erzeugen, ist Eisen notwendig. Eisen selbst ist auf unserem Planeten kaum noch vorhanden, und deshalb muss Eisenerz geschürft werden, um in Hochöfen zu Metall verarbeitet werden zu können. Aber auch Eisenerz ist in der Natur nicht mehr unendlich verfügbar und wird in absehbarer Zeit auch abgeschürft sein. Diese Verknappung betrifft alle Rohstoffe und bedeutet, dass diese Rohstoffe und somit auch die Endprodukte immer weiter verteuern.

Durch die Schrottabholung Königswinter helfen Sie der Natur

Durch die korrekte Schrottabholung in Königswinter über Schrottankauf Exclusiv sorgen Sie dafür, dass die Sekundärrohstoffe im Schrott fachgerecht recycelt werden und dem Produktionskreislauf wieder zur Verfügung stehen. Durch die effiziente Arbeit des Teams und die hoch technisierten Recyclinganlagen ist es so möglich, aus altem dauerhaft neues zu produzieren, ohne einen Qualitätsverlust befürchten zu müssen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Industrie bei der Wiederverwertung einen bedeutend niedrigeren Energieverbrauch hat, der bis zu 50 % Ersparnis einbringt. Das ist nachhaltig, gut für die Umwelt und damit auch gut für uns. Dabei ist die Entsorgung für Kunden und Kundinnen so unkompliziert organisiert, dass eigentlich nirgendwo mehr alter Schrott auf dem Dachboden oder im Keller ein trostloses Dasein fristen sollte.

Bei regelmäßig wiederkehrendem Schrottaufkommen ist eine Dauerabholung in Königswinter möglich

Wenn eine Firma zum Beispiel dauerhaft Schrottabholung benötigt, weil regelmäßig Schrott anfällt, ist eine Partnerschaft sinnvoll. Die freundlichen Mitarbeiter stellen bei Bedarf auch Container zur Verfügung. Der Schrott wird dann in regelmäßigen, vereinbarten Abständen abgeholt und/oder die Container geleert.

Durch die kostenfreie Schrottabholung wird Platz geschaffen und bares Geld verdient

Schrottankauf Exclusiv in Königswinter errechnet anhand der börsennotierten Tagespreise völlig transparent den Auszahlungspreis, der für den Schrott gezahlt wird. Dabei wird berücksichtigt, in welcher Form die Metalle vorhanden sind und um welche Art von Metallen es sich handelt. Ein weiterer Faktor ist natürlich die Menge und das Gewicht. Durch diese Punkte errechnet sich, wie hoch die Auszahlung liegt und kann auf Wunsch direkt vor Ort sofort in bar ausgehändigt werden. Völlig transparente Bestpreise sind hier selbstverständlich. So können Verkaufende ihren Schrott loswerden, einen Gewinn machen und etwas Gutes für Mensch und Umwelt tun.

