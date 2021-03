Schritt für Schritt: Neues Video zeigt Verlegung auf Gutjahr-Rahmensystem

TerraMaxx RS-S

Bickenbach/Bergstraße, 19. März 2021. Das Aluminium-Rahmensystem TerraMaxx RS-S ist ideal für die Verlegung großformatiger Terrassenbeläge – und dank intelligenter Schraub-Verbindungstechnik ein schneller Problemlöser. Jetzt hat Gutjahr ein neues Verarbeitungsvideo erstellt, das die Verarbeitung Schritt für Schritt und dadurch besonders anschaulich erklärt.

Wie werden die Alu-Rahmen miteinander verbunden und was wird dazu benötigt? Wie wird das Gefälle herstellt? Und welche Möglichkeiten gibt es für die Fugen? Um diese und viele weitere Fragen vor und während der Verarbeitung zu klären, hat Gutjahr das neue Video veröffentlicht. “Die Verarbeitung wird hier ganz detailliert dargestellt. Handwerker können sich das Video entweder im Vorfeld anschauen oder direkt bei der Verarbeitung. Das ist vor allem beim ersten Einsatz des Systems hilfreich”, sagt Gutjahr-Produktmanager Thomas Römer. Das Video ist im Produktbereich der Gutjahr-Website und im Gutjahr-Youtube-Kanal abrufbar.

Zusätzlich bietet Gutjahr auch weitere Unterstützung für die Verarbeitung an, zum Beispiel eine Verlegeanleitung in Textform. “Über unsere neue Website sind alle Informationen schnell und einfach abrufbar, etwa auch zu passenden Systemprodukten.”

Bewährt für Großformate

Das Alu-Rahmensystem selbst hat sich inzwischen vielfach auf Baustellen bewährt. Das liegt vor allem daran, dass großformatige Beläge nach wie vor hoch im Kurs liegen – die jedoch Handwerker oft vor eine große Herausforderung stellen. “Die klassische Verklebung ist hierbei oft schwierig, weil sich der nötige planebene Untergrund nicht ohne großen Aufwand herstellen lässt. Aber auch der geringe Fugenanteil bringt bauphysikalische Herausforderungen mit sich”, erklärt Römer.

Das hat die Nachfrage nach “anderen” Lösungen verstärkt – wie das Rahmensystem von Gutjahr. Mit TerraMaxx RS-S lassen sich XXL-Formate mörtelfrei auf einem Aluminium-Rahmen verlegen. Das garantiert einen planebenen Untergrund, die einfache Herstellung eines Gefälles und die schnelle und witterungsunabhängige Verlegung. “Und auch die Planung ist einfach, weil TerraMaxx RS-S in unserem Konfigurator KOSY enthalten ist. Nutzer erhalten dort eine Systemempfehlung mit den wesentlichen Systemkomponenten, einen Verlegeplan und eine komplette Materialliste.”

Einfach zusammenstecken und verschrauben

Der “Clou” von TerraMaxx RS-S ist die schnelle und einfache Verarbeitung. “Dafür sorgt vor allem die intelligente Schraub-Verbindungstechnik”, erläutert Römer. “Das funktioniert ganz ohne Vorbohren.” Mehr als Zusammenstecken und Verschrauben ist für die Verarbeiter also nicht nötig, um mit dem Rahmensystem TerraMaxx RS-S die perfekte Unterkonstruktion für Balkone und Terrassen zu schaffen. Die Schrauben können ohne Vorbohren an jeder Stelle im Profil einfach in einem Gewindekanal befestigt werden. Muss die Konstruktion korrigiert werden, können die Schrauben einfach gelockert und im Gewindekanal verschoben werden.

TerraMaxx RS-S ist auf nahezu allen Untergründen einsetzbar, auch etwa auf ungebundenen Untergründen. “Die Rahmenkonstruktion kann sehr einfach mit Stelzlagern in der Höhe und in der Neigung eingestellt werden”, so Römer. “Dadurch ist auch das Gefälle der Konstruktion einfach zu erstellen.”

Geschlossene Fugen möglich

Weiterer Vorteil: Die Beläge können nicht nur offenfugig verlegt werden, sondern auch mit geschlossenen Fugen – etwa als direkte Fortführung der Innenraumverlegung. Dafür bietet Gutjahr den Spezial-Fugenfüllstoff MorTec SOFT an. Das vereinfacht auch die Reinigung der Belagsoberflächen.

TerraMaxx RS-S-Verarbeitungsvideo auf Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=iIgDWimiD8I&t=3s

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

