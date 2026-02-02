school next level: Das, was Schule dir nicht beibringt!

Neues Bildungsformat für Jugendliche startet im April 2026 in Düsseldorf

Viersen, den 26.01.2026. Finanzielle Bildung, unternehmerisches Denken, mentale Stärke und echte

Zukunftskompetenzen: Mit school next level startet im Frühling ein neues Bildungsformat für junge Menschen zwischen 13 und 19 Jahren. Die dreitägige Veranstaltung findet vom 10. bis 12. April 2026 in Düsseldorf statt und richtet sich an Jugendliche, die mehr lernen wollen als das, was der klassische Schulunterricht vermittelt.

Unter dem Leitgedanken „Das, was Schule dir nicht beibringt“ schließt school next level eine Lücke im bestehenden Bildungssystem. Während Schulen vor allem wichtiges Fachwissen vermitteln, fehlt es oft an praxisnahen Inhalten zu Themen wie Geld, Eigenverantwortung, Berufswahl, Gesundheit oder persönlicher Entwicklung. Genau hier setzt das neue Format an.

Praxis statt Theorie – Lernen fürs echte Leben

Im Mittelpunkt von school next level stehen Workshops, Impulse und Sessions zu Themen wie:

– Mindset und Selbstvertrauen

– Finanzielle Bildung

– Unternehmertum

– Berufs- und Zukunftsorientierung

– Gesundheit und Ernährung

– Effektive Lernmethoden

Bekannte Persönlichkeiten als Vorbilder

Initiiert wurde school next level von Felix Thönnessen, bekannt als Coach aus der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Der Viersener hat in den vergangenen Jahren über 1.000 Vorträge gehalten und tausende Gründer begleitet. Unterstützt wird das Format auch von weiteren bekannten Persönlichkeiten. Darunter der Influencer Onkel Banjou und die Speakerin Daniela Ben Said.

„Das größte Problem junger Menschen ist nicht fehlende Motivation, sondern fehlende Bildung über das echte Leben“, sagt Initiator Felix Thönnessen. „Mit school next level wollen wir Jugendlichen genau die Werkzeuge mitgeben, die sie später wirklich brauchen.“

Das All-Inclusive-Ticket gibt es zum Selbstkostenpreis von 100 Euro und beinhaltet neben dem gesamten Programm auch die Verpflegung an allen drei Veranstaltungstagen.

Partner und Unterstützer gesucht

Neben Jugendlichen richtet sich das Projekt auch an Unternehmen und Institutionen, die Bildung und

Jugendförderung aktiv unterstützen möchten. Ziel ist es, school next level langfristig als wiederkehrendes

Bildungsformat in ganz Deutschland zu etablieren.

Kurzfakten auf einen Blick

Initiative: school next level

Datum: 10.-12. April 2026

Ort: Jugendherberge Düsseldorf, Düsseldorfer Str. 1in 40545 Düsseldorf

Zielgruppe: Jugendliche von 13 bis 19 Jahren

Teilnehmerzahl: 100

Kosten?: Das Tickets gibt“s zum Selbstkostenpreis von 100EUR (All-Inclusive)

Details zum Programm unter: www.school-next-level.com

Pressekontakt

Alexandra Jansen

Telefon: 0151 65 86 78 05 E-Mail: alexandra@school-next-level.com

Website: www.school-next-level.com

Die Felix Thoennessen GmbH ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Viersen (Nordrhein-Westfalen), das sich auf Coaching, Weiterbildung, Beratung und Business-Mentoring für Unternehmer und Selbstständige spezialisiert hat.

Kontakt

Felix Thoennessen GmbH

Alexandra Jansen

Ringstr. 5a

41747 Viersen

015165867805



http://felixthoennessen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.