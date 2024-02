Schonende Reinigung von empfindlichen Oberflächen

Brillenputztücher

Unser 20er-Set Mikrofaser-Brillenputztücher bietet die perfekte Lösung für die Reinigung Ihrer Brillengläser, Bildschirme und anderer empfindlicher Oberflächen. Diese hochwertigen Tücher sind aus feinster Mikrofaser gefertigt, die speziell dafür entwickelt wurde, Schmutz, Staub, Fingerabdrücke und Fett mit Leichtigkeit zu entfernen, ohne Kratzer oder Schäden zu hinterlassen.

Mit einer großzügigen Größe von 20 x 20 cm bieten sie ausreichend Fläche für eine effektive Reinigung, während sie gleichzeitig handlich und leicht zu verstauen sind. Die Farbe Schwarz nicht nur praktisch, um Verschmutzungen auf den Tüchern weniger sichtbar zu machen, sondern verleiht ihnen auch ein elegantes und professionelles Aussehen.

Sie sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von Brillen über Smartphone- und Tablet-Bildschirme bis hin zu Kameraobjektiven und Computermonitoren. Die Tücher können trocken verwendet werden für eine schnelle und effektive Reinigung oder leicht angefeuchtet, um hartnäckige Flecken zu entfernen.

Die wiederverwendbare Natur dieser Mikrofaser-Tücher macht sie zu einer umweltfreundlichen Alternative zu Einweg-Papiertüchern oder chemischen Reinigungsmitteln. Sie sind maschinenwaschbar und behalten ihre Reinigungskraft auch nach mehreren Wäschen. Die Packung mit 20 Stück stellt sicher, dass Sie immer ein sauberes Tuch zur Hand haben, wenn Sie es brauchen, ob zu Hause, im Büro oder unterwegs.

– Hochwertige Mikrofaser: Speziell entwickelt, um empfindliche Oberflächen wie Brillengläser und Bildschirme ohne Kratzer oder Schäden zu reinigen.

– Ideal für eine Vielzahl von Oberflächen: Perfekt für Brillen, Smartphone- und Tablet-Bildschirme, Kameraobjektive und Computermonitore.

– Große Größe: Jedes Tuch misst 20 x 20 cm, bietet genügend Fläche für eine effektive Reinigung und ist dennoch kompakt genug für unterwegs.

– Wiederverwendbar und umweltfreundlich: Eine nachhaltige Alternative zu Einweg-Papiertüchern, maschinenwaschbar und langlebig.

– Elegantes Schwarz: Verschleiert Schmutz und Fettflecken und sorgt für ein professionelles Aussehen bei jeder Anwendung.

Everhomely® 20x Mikrofasertuch Brillenputztuch zur Reinigung von Brillengläser & Glas – Optikerqualität Reinigungstücher & Brillenreinigungstücher

Das 20er-Set Mikrofaser-Brillenputztücher in Schwarz ist die ideale Lösung für die schonende und effektive Reinigung aller Arten von empfindlichen Oberflächen. Diese Tücher entfernen mühelos Schmutz, Staub, Fingerabdrücke und Fett, ohne dabei Kratzer zu hinterlassen. Ihre großzügige Größe von 20 x 20 cm macht sie vielseitig einsetzbar, während ihre Wiederverwendbarkeit sie zu einer umweltfreundlichen Wahl macht. Egal, ob Sie Brillengläser, Bildschirme oder andere empfindliche Oberflächen reinigen möchten, diese Tücher bieten eine zuverlässige und nachhaltige Reinigungslösung.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

