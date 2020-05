Schon verblüffend: Dieses Bild ist wahr, aber nicht echt.

So entwickeln die kws und Bright Parameters virtuelle Bilder für Möbel & Küchen.

Mit High-End CGI (computer generated imagery) die Zukunft der virtuellen Bildherstellung entdecken. Die Renderings in perfekter Foto-Qualität erobern zunehmend auch die Einrichtungsbranche. Die flexible und skalierbare Technologie ist jetzt auch für kleinere Unternehmen im Mittelstand finanziell interessant.

Gerade in der Corona-Krise werden die Computer erzeugten Bilder zu einer wichtigen Unterstützung für Hersteller und Verbände, wenn es um die Beschaffung von Küchen- und Möbelbilder geht. Viele Shootings mussten abgesagt werden. Es könnte zu einem Engpass kommen, um alle Anforderungen zu bewältigen. Hier leistet das Angebot der kws mit ihrem Technologiepartner Bright Parameters® für volumenbasiertes CGI auf höchstem Niveau Abhilfe.

Die Anforderungen an das Marketing wurden vor der Krise stetig größer: mehr, besser, schneller, günstiger – und am besten interaktiv. In Märkten, die zunehmend Erlebniswelten von Marken und Produkten verlangen, um Käufer für sich zu begeistern, galoppieren irgendwann die Kosten davon.

Deshalb lohnt sich der Blick auf diese flexiblen Möglichkeiten: 100% virtuell erzeugte Bilder bedeuten, dass Produkte und das Umfeld, in dem sie platziert werden, komplett im Rechner 3D modelliert werden. Dabei ist besonders die prozessbasierte Herstellung und ihre Skalierbarkeit ein wichtiger Entscheidungsfaktor für Unternehmen, im Gegensatz zu 3D-Bildmontagen, die nur einzelne Bildumsetzungen, meist artistisch, anbieten.

Die Darstellung von Produktvarianten, verschiedener Oberflächentexturen und Farben, Perspektivenwechsel und verschiedene Raumsettings werden so in perfekter Form umgesetzt. Gerade die Möglichkeit, Änderungen im Nachgang umzusetzen und das Bildmaterial einfach neu zu rendern, bildet sich rasch finanziell positiv ab. Besonders Hersteller mit intensivem Transport- und Montagebedarf sehen hier ein wesentliches, zusätzliches Einsparungspotential.

Die kws ist kreativer Dienstleister mit über 30 Jahren Erfahrung in der Einrichtungsbranche. Als Partner von Bright Parameters® bietet sie CGI auf höchstem Niveau an. Die Ergebnisse sind von normalen Studioaufnahmen praktisch nicht mehr zu unterscheiden.

Die kws ergänzt ideal den Technologiepart von Bright Parameters® und möchte in naher Zukunft High-End CGI auch branchenverwandten Unternehmen anbieten, u.a. Herstellern für Elektrogeräte, Türen, Fenster, Böden, Leuchtmittel und dekorative Bauelemente. Auf Wunsch werden die Produkte dann in Milieu-Darstellungen mit eingesetzt.

“Natürlich steht unsere Dienstleistung prinzipiell allen Branchen offen, denn wir verfügen über ein breites Erfahrungsspektrum”, so Vanessa Cognard, Geschäftsleiterin der kws. “Allerdings schaffen wir mit einem Fokus direkte Synergien, wenn z.B. ein Schrankhersteller mit Herstellern für Betten, Textilien, Türen oder auch Licht-, TV- und HiFi-Anlagen kooperieren kann.”

Die einzelnen Produkte werden 3D modelliert und entsprechend geschützt in einer Datenbank gesichert. Die kws bietet zum Thema CGI eine kostenlose Erstberatung: www.kwswerbung.de

kws werbe service GmbH #kreativimkrater

über 30 Jahre Werbe- & Marketing-Kompetenz für die Einrichtungsbranche und Technologiepartner von Bright Parameters® – Spezialist für High-End CGI, VR, AR

