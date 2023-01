Schöpfen Sie das Potential Ihres Shops voll aus – Mit dem LUKAS-Standard-360°-Datenpaket

Weil ein optimiertes Kauf- und Kundenerlebnis im Ecommerce unerlässlich ist

Als einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen fürs Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen ist die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG auf die Herstellung und den Handel von Fräs-, Schleif-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm sowie auf die entsprechende Beratung spezialisiert. Zudem hat LUKAS es sich zur Aufgabe gemacht Händlern die besten Voraussetzungen zu bieten, um LUKAS-Produkte mit optimaler Informationstiefe am Puls der Zeit präsentieren zu können.

Laut Analysen von Statista wächst der Umsatz im deutschen E-Commerce-Markt seit der Jahrtausendwende stetig. Das Umsatzwachstum des Handels mit Waren und Dienstleistungen im Internet wurde durch die Corona-Pandemie nochmals beschleunigt (Statista, 2022a). Laut einer Prognose soll sich die Anzahl der E-Commerce-Nutzer in Deutschland bis 2025 auf über 68 Millionen belaufen (Statista, 2022b). Auch Werkzeug-Profis der Industrie kaufen vermehrt Material via E-Commerce-Plattformen. Ein Trend, der sich in Zukunft weiter fortsetzen wird. Kein Wunder also, dass der Fachhandel sich zunehmend auch auf den Vertrieb über einen eigenen Onlineshop oder -Marktplätze fokussiert.

Für eine gute Kundenorientierung und ein optimiertes Kauf- und Kundenerlebnis ist es unerlässlich, potenziellen Käufer:innen aussagekräftige Daten über Produktdetails, Services und Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Nur mit umfangreichen Werkzeug-Produktdaten erreicht man mehr Effizienz, Umsatz und Kundenbindung. Das Zusammenstellen dieser relevanten Daten ist normalerweise leider nicht nur zeitintensiv, sondern es erfordert auch tiefgreifendes Fach- und Kundenwissen im Online- sowie im Offlinebereich.

Als Partner des Handels bietet LUKAS Ihnen kostenfrei die einfachste Lösung: Das LUKAS-Standard-360°-Datenpaket.

Um den Kunden ein befriedigendes Kauferlebnis zu ermöglichen, ist es wichtig, eine gute Kundenorientierung zu bieten. LUKAS“ Vorteils- und Mehrwertstexte der Produkte richten sich beispielsweise bereits direkt an den Endkunden, denn bei Interesse muss der potenzielle Kunde schnell und einfach die richtigen Daten finden können: Um sich über Produktdetails, Services und Anwendungsmöglichkeiten zu informieren, um Größen und Dimensionen der Produkte auf einen Blick verständlich nachvollziehen und sofort erkennen zu können auf welcher Antriebsmaschine das vorliegende Werkzeug eingesetzt werden kann.

LUKAS-Händler erhalten nach Zustimmung zum Datennutzungsvertrag das kostenfreie 360°-Datenpaket ganz einfach über das Downloadportal im Händler-LogIn-Bereich. In Zusammenarbeit mit versierten Online-Händlern und einem innovativen PIM (Produktinformationsmanagement)-Anbieter hat LUKAS die wichtigsten Produktdaten analysiert und aufbereitet, um alle Händler davon profitieren zu lassen: Sie bekommen optimierte Daten zur Verfügung gestellt, die Ihre Kundengruppe benötigt und erwartet:

Ansprechende Produkttexte in verschiedenen Sprachen:

-Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch

-Technische Zeichnungen mit eindeutiger Bemaßung

-Produktbilder aus verschiedenen Perspektiven

-Anwendungsbilder

-LUKAS-Qualitätszertifikat

-Technische Merkmale

-Anwendungs- und Materialeignungen

-Mehrere ECLASS Klassifizierungen

-UNSPSC Klassifizierung

-Maschinen Icons

-LUKAS-Bewertungssystem

-Preis (UVP; nur DE)

-Referenzartikel

-GTIN/EAN-Code und Zolltarifnummer

-LUKAS-Gruppierung/-Kategorisierung

-Verschlagwortung

-Marktplatzkategorien: eBay-, Amazon-, Conrad-, Real-, Hood- und Yatego-Kategorie

-Verpackungseinheit

-Und viele weitere …

Alle Daten sind für die Zielgruppe der Online-Kunden erstellt und optimiert, denn aussagekräftige Informationen bedeuten in der digitalen Welt mehr Umsatz. Durch eine hohe Datenqualität steigern Sie die Nutzerfreundlichkeit Ihres Online-Shops: Ihr Kunde erhält genau die Produktinformationen, die er benötigt und nach denen er sucht. Ansprechende Texte, anschauliche und direkt verständliche Bilder und Icons bieten die wichtigsten Informationen auf einen Blick, sodass Ihr Kunde keine weiteren Informationsquellen benötigt, auf Ihrer Shop-Seite bleibt und den Kauf direkt bei Ihnen abschließt.

Insgesamt können Sie in unserem aktuellen LUKAS-Standard-BMECat aus ca. 3.500 Artikeln in bester Datenqualität auswählen. Durch gängige Formate (BMECat 2005, BMECat 1.2, CSV und XLSX) können Sie das LUKAS-Standard-360°-Datenpaket bequem in Ihr ERP-, PIM- oder Shopsystem einlesen.

Alle von LUKAS produzierten und gehandelten Produkte stehen für höchste Qualität wie z.B. kraftvolles Arbeiten, hohe Standzeiten, hervorragende Ergonomie und beste Ergebnisse beim Schleifen, Trennen, Fräsen, Polieren oder bei der Präzisionsbearbeitung. Deshalb setzt sich LUKAS bei der Datenbereitstellung die gleichen Ansprüche: Die Produktdaten des LUKAS-Standard-360°-Datenpakets sind die ungeschlagene Grundlage für mehr Effizienz, Umsatz und Kundenbindung.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Ansprechende Produkttexte richten sich direkt an Ihre Kunden. Unsere Vorteils-und Mehrwerttexte erklären, einfach und schnell, die Besonderheiten der jeweiligen Produkte und werden durch einen speziellen Marketing-Claim (USP) unterstützt.

Alle Maße auf einen Blick: Damit Größe und Dimension nicht allein durch Bilder beurteilt werden müssen, liefert LUKAS individuelle bemaßte Produktskizzen bzw. technische Zeichnungen für nahezu alle Artikel. So kann sich Ihr Kunde schnell und unkompliziert über die Maße informieren.

Abbildungen des Produktes in mehreren Perspektiven, sowie Anwendungsbilder zusätzlich zu den technischen Skizzen schöpfen das visuelle Kommunikationspotential des Produktprofils im Online-Shop voll aus.

Um Klarheit im Bewertungsdschungel zu schaffen, hat LUKAS alle Produkte in ein Bewertungssystem mit vier klaren Kriterien eingegliedert. Ihr Kunde kann sich nun einfach an den Kriterien Arbeitsgeschwindigkeit, Lebensdauer, Oberflächengüte und Handhabung/Ergonomie orientieren, um das richtige Produkt für seine Erwartungen und Ziele zu finden.

LUKAS liefert Ihnen sämtliche Zusatzinformationen wie z.B. Qualitätszertifikate, Sicherheitshinweise, Referenzen und Cross-Selling-Hinweise, während Wettbewerber auf die Bereitstellung dieser Informationen meist weniger Wert legen.

Durch die hohe Datenqualität steigern Sie die Nutzerfreundlichkeit Ihres Online-Shops. Ihr Kunde kann durch aussagekräftige Informationen und ansprechende Texte sowie anschauliche Bilder und Icons schnell eine Entscheidung treffen, ohne weitere Informationsquellen aufsuchen zu müssen und kann den Kauf direkt bei Ihnen abschließen.

LUKAS unterstützt Sie als Kund:innen mit mehr als 85 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Systemlösungen für die Anwendungsgebiete Automobil-, Luftfahrt-, Raumfahrt-, Um- welt- und Energieindustrie sowie Bauindustrie und Handwerk und liefert Ihnen als Partner des Handels zukunftsfähige Lösungen zur Optimierung Ihrer E-Commerce-Inhalte, die über reine Produkte hinausgehen: Um auch digital sowohl Händler als auch Anwender noch erfolgreicher zu machen.

Der Anspruch von LUKAS ist es, Qualität und Sicherheit mit zukunftsorientierten Antworten zu vereinen. Neue Entwicklungen und Technologien aus den verschiedensten Branchen stehen dabei immer im Mittelpunkt, womit LUKAS schon sehr früh ein Zeichen im Markt gesetzt hat.

Überzeugen Sie sich von der Aussagekraft des LUKAS-Standard-360°-Datenpaket. Mehr Informationen unter https://lukas-erzett.com/de/service/produktdatenaustausch/

