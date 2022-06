SCHNÜTCHEN – Ein Pony mit Handicap verzaubert die Welt

„Schnütchen Tessa“, ein kleines Pony, ist Star eines knallbunten Bilderbuchs über das Anders-sein, über Mut, Toleranz und Freundschaft. „Schnütchen & ihre Freunde“ sind bereits in über 1.000 Kinderzimmer eingezogen.

Anfang April erschien ein bewegendes Tierabenteuer als buntes Bilderbuch mit einer herzergreifenden Geschichte über das kleine Fohlen Tessa und ihre Freunde von Gut Aiderbichl, Europas größtem Begegnungs- und Heimathofverbund (ISBN 978-3-9824356-0-2). Mittlerweile sind Schnütchens Abenteuer bereits in mehr als 1.000 Kinderzimmer überall in Deutschland und dem benachbarten Ausland eingezogen.

„Schnütchen – Die kleine Stute mit der krummen Schnute: Tierisch anders auf Gut Aiderbichl“ ist ein brandneues, bewegendes Tier-Abenteuer von der Autorin Katharina Hilberg und der Illustratorin Linda Finkenflügel über das Anderssein, über Freundschaft und Toleranz.

Die kleine Stute Schnütchen erblickt mit einer schiefen Nase das Licht der Welt. Schnütchen ist ein lustiges, freches Fohlen, dass von ihrem anderen Aussehen gar nichts weiß. Als Schnütchen dann aber doch spürt, dass sie besonders ist, macht sie sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause für sich und ihre Mama. Schnütchen träumt von einer Welt, in der Anders ganz normal ist. Während der abenteuerlichen Reise trifft Schnütchen auf weitere Tiere, die auch irgendwie anders sind und die kleine Stute auf ihrer Suche nach einem neuen Zuhause begleiten, wo sie alle gemeinsam glücklich leben dürfen.

DAS GANZ BESONDERE an diesem Buch ist: Alle Tiere aus der Geschichte um das kleine Fohlen Schnütchen sind real und leben auf den Höfen von Gut Aiderbichl. Liebe Kinder, liebe Eltern, Schnütchen und ihre Freunde könnt ihr im echten Leben besuchen!

So hat Schnütchen Tessa mit ihrer Mutter Paloma ein wunderschönes Zuhause auf der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch in Scholen (Niedersachsen) gefunden. Esel Theo lebt fröhlich auf Gut Aiderbichl in Iffeldorf (Bayern). Die aufgeweckte Hündin Neema lebt mit ihren vielen Hundefreunden in Henndorf bei Salzburg (Österreich).

Das rührende Bilderbuch liefert eine wunderbare Basis, um mit Kindern ab drei Jahren über das Anders-sein, Zusammenhalt, Vorurteile und Toleranz zu sprechen. Zugleich ermutigt das Bilderbuch, auf andere Kinder zuzugehen und auch Freundschaften mit Kindern zu knüpfen, die anders sind. Anders ist doch jeder und das ist auch gut so! Schließlich sind es die Unterschiede, die uns einzigartig machen.

Jeder Buchkauf kommt den geretteten Tieren von Gut Aiderbichl zugute. Denn auf Gut Aiderbichl ist ANDERS ganz normal.

Lesealter: 3-6 Jahre

ISBN 978-3-9824356-0-2

Erschienen im Gut Aiderbichl BALLERMANNRANCH Verlag, 27251 Scholen – www.ballermann-ranch.com

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.markenkonzepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.