Schnelles Patch-Management für Windows 10 verfügbar

OPTIMAL bietet mit ClickAndDeploy fertige Softwarepakete weit verbreiteter Hersteller in einem Software- und Regeldepot an.

Die Lösung erweitert die Softwareverteilung Prism Deploy um ein zusätzliches, effizientes Produkt. Weiterhin inventarisiert die Software die Rechner, hält diese up2date und stellt auch Betriebssystempatche für Windows 10 zur Verfügung.

Die automatische Installation und Pflege der Software auf PC-Arbeitsplätzen stellt Administratoren vor eine große Herausforderung. Die Software muss zunächst in eine verteilbare Form gebracht und getestet werden. Zusätzlich müssen Administratoren, die Software in Ihrem Unternehmen mit einer Softwareverteilung automatisch auf die Rechner installieren möchten, eine Version der Software beim Hersteller beschaffen, die für die Verteilung in einem Unternehmen geeignet ist. OPTIMAL ClickAndDeploy nimmt den Administratoren diese Arbeit komplett ab.

Funktionsweise

In diesem Software- und Regeldepot werden fertige Software Pakete namhafter Hersteller zur Verfügung gestellt. Die Administratoren können aus einer umfangreichen Softwareliste eine Anwendung auswählen und per Doppelklick als Aufgabe in der Softwareverteilung Prism Deploy hinzufügen. Anschließend kann die Software sofort auf den Rechnern im Unternehmen verteilt werden.

Weitere Vorteile

Das integrierte Regeldepot enthält Konfigurationsregeln die Rechner automatisch in einem vordefinierten Zustand halten. Dies geschieht ohne Inventur, wobei der Client diese Aufgabe selbstständig erledigt. Da die Regeln frei definierbar sind, können beliebige Daten wie Registry Einträge, Dateien, Dateiversionen, Festplattenplatz, Prozesse und vieles mehr überwacht werden (dieses Verfahren ist patentiert). Zugleich können auch eMail Benachrichtigungen zugewiesen werden, wodurch ein Alarmmanagement ermöglicht wird.

Preise

OPTIMAL ClickAndDeploy wird auf einer Mietbasis bereitgestellt und kostet 499€ pro Jahr.

OPTIMAL System-Beratung ist ein IT-Systemhaus mit den Schwerpunkten Sicherheit und Client Management. OPTIMAL findet einfache Lösungen für komplizierte Anforderungen in IT-Management und Systemadministration, dabei entwickelt das Systemhaus eigene Produkte oder erweitert und verbessert vorhandene Lösungen. www.optimal.de

In Deutschland und Österreich sowie den deutschsprachigen Bereichen der Schweiz und Italiens beliefert OPTIMAL System-Beratung die Anwender entweder direkt oder mit Hilfe seiner vielen Partner. Als Teil eines weltweiten Distributionsnetzes ist OPTIMAL ständig auf der Suche nach innovativen Produkten. Die Aachener Systemberatung ist Mitglied im Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW).

