Schneller, höher, 8000er: Philips Evnia präsentiert neue QD-OLED Gaming-Monitore

Amsterdam, 22. August 2024 – Booster für den OLED-Markt: Mit den 68,6 cm (27″) beziehungsweise 80 cm (31,5″) Gaming-Monitoren Philips Evnia 27M2N8500 und 32M2N8900 aus der leistungsstarken 8000er-Serie kommt frischer Wind in den OLED-Markt.

Top Features zeichnen den Philips Evnia 27M2N8500 aus: 27″ QD-OLED-Panel, QHD-Auflösung (2560 x 1440) und eine Bildwiederholrate von 360 Hz sorgen für beeindruckende Darstellungen und bringen jeden Gamer auf Touren. Der Philips Evnia 32M2N8900 dagegen kommt mit einem 31,5″ QD-OLED-Panel, 4K-Auflösung (3840 x 2160) und 240 Hz – ideal für Spiele, bei denen es besonders auf die Bilddarstellung ankommt.

Exzellente Bildqualität

Beiden Modellen gemein ist das DisplayHDR TrueBlack 400 zertifizierte QD-OLED-Panel. Die Monitore erzeugen lebendige Farben und tiefe Schwarztöne mit einem unendlichen Kontrastverhältnis. Der 27M2N8500 verfügt darüber hinaus über eine echte 10-Bit-Farbtiefe für hochwertige Darstellungen mit sanften Farbverläufen, während der 32M2N8900 eine UltraClear 4K UHD-Auflösung und Ultra-Wide-Color-Technologie bietet, die eine hohe Leistung mit einem breiteren Farbspektrum ermöglicht. So schaffen sie die Voraussetzung, dass der Gamer flüssige, farbenfrohe Bilder erwarten kann, die an jede Geschwindigkeit und jede Art von Spiel angepasst sind.

Hohe Geschwindigkeit

Abgesehen von der exzellenten Bildqualität überzeugen die Displays auch mit leistungsstarken Eigenschaften, wenn es um Geschwindigkeit geht. So ermöglicht der Philips Evnia 27M2N8500 dank seiner ultraschnellen Bildwiederholrate von 360 Hz (Philips Evnia 32M2N8900: 240 Hz) ein scharfes, flüssiges Spielerlebnis, in dem der Gamer Ziele schneller und deutlicher sieht. In Kombination mit der visuellen Wiedergabetreue der QD-OLED-Monitore können Gamer also eine beeindruckende Farbgenauigkeit mit absoluter Schärfe erwarten – selbst bei höchstem Tempo.

Gut zu wissen: Das Feature Smart Crosshair stellt ein Fadenkreuz als Overlay zur Verfügung, dass die Farbe des Fadenkreuzes automatisch ändert, so dass es vor dem Spielhintergrund stets sichtbar bleibt und der Gamer besser zielen kann.

Dynamic Lighting und vielfältige Anschlussoptionen

Der Philips Evnia 32M2N8900 kommt darüber hinaus mit der neuen Software Dynamic Lighting, die entwickelt wurde, um ein Ökosystem für alle mit RGB-Beleuchtung angeschlossenen Geräte zu schaffen. Windows 11 User können über den Monitor Audio- und Videoinhalte synchroniseren und auf Peripheriegeräte übertragen, deren RGB-Beleuchtung entsprechend reagiert. Zudem verfügt das Modell über einen USB-C-Anschluss mit Power Delivery bis zu 65 W, über den Gamer ihre externen Geräte aufladen oder einen Laptop anschließen können.

Weitere Features

Ein besonderes Merkmal des Philips Evnia 27M2N8500 und des 32M2N8900 ist die Ambiglow-Beleuchtung. Das heißt, sie sind mit RGB-Lichtern ausgestattet, die die Farben an den Sound- und Videoinhalt anpassen können, um das Benutzererlebnis zu reflektieren. Für eine optimale Körperhaltung vor dem Bildschirm lassen sich beide Modelle in der Höhe verstellen, neigen und schwenken. LowBlue-Modus und Flicker-Free-Technologie zielen darauf ab, die potenziell negativen Auswirkungen von blauen Lichtemissionen oder Flimmern zu verringern.

Preise und Verfügbarkeiten

Der Philips Evnia 27M2N8500 ist ab Ende September für 819,00 EUR (UVP) beziehungsweise 699,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) erhältlich. Der 32M2N8900 dagegen kommt Anfang Oktober für 1.309,00 EUR (UVP) beziehungsweise 999,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) in die Regale.

Übrigens: Für die OLED- und QD-OLED-Displays von Philips gilt eine dreijährige Werksgarantie, die auch das Einbrennen von OLED- und QD-OLED-Displays abdeckt (1).

(1) Unterliegt den Garantiebedingungen von Philips. Die Abdeckung des Einbrennens bei OLED- und QD-OLED-Bildschirmen setzt die Beachtung der modellspezifischen Dokumente „Besondere Pflege für OLED-Monitore“ und „Besondere Pflege für QD-OLED-Monitore“ voraus. Gültig nur in der EU.

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

