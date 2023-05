Schnell den passenden Dienstleister für die Hochzeit finden

Über die Seite hochzeitsprofis.de können sich Paare Unterstützung für ihr Fest suchen

Ob Hochzeitslocation, Hochzeitsplaner, Hochzeitsfotograf oder Trauredner – heiratet ein Paar, sind oft eine Menge Dienstleister erforderlich, die das Fest zu einem unvergesslichen Ereignis werden lassen. Über die Seite „hochzeitsprofis.de“ können Paare deutschlandweit gezielt nach dem passenden Dienstleister mit einer entsprechenden Zertifizierung suchen. Die Idee für die Seite hatten Vincent Schwiedeps und Patricia Follesa, die gemeinsam die „Hochzeitsprofis Akademie“ in Köln akademisch leiten.

Im besten Fall heiraten Frauen und Männer einmal im Leben ihren Traummann oder ihre Traumfrau. Der Bund für die Ewigkeit wird von vielen nicht nur standesamtlich besiegelt, sondern auch entsprechend gefeiert. Da die Hochzeitsfeier nicht wiederholt werden kann, ist es wichtig, dass diese zum Erfolg wird. „Dazu können Paare die Hochzeit selbst entsprechend planen oder dazu auf erfahrene Dienstleister setzen“, erklärt Vincent Schwiedeps von der Hochzeitsprofis Akademie.

„Dabei hat es zahlreiche Vorteile, entsprechende Dienstleister zu engagieren: Ein professioneller Hochzeitsplaner beispielsweise behält das große Ganze im Blick, ein motivierter Trauredner sorgt für Gänsehautmomente und ein engagierter Hochzeitsfotograf fängt diese ein“, so Vincent Schwiedeps, „und nach dem Essen sorgt dann der passende DJ dann für die richtige Stimmung“.

Er und seine Kollegin Patricia Follesa möchten verhindern, dass Paare bei der Wahl ihrer Dienstleister auf schwarze Schafe treffen. Daher können sich auf der Seite hochzeitsprofis.de nur Dienstleister eintragen, die vorab über die Hochzeitsprofis Akademie an der Industrie- und Handelskammer (IHK) eine entsprechende Prüfung absolviert und erfolgreich bestanden haben. Hochzeitsfotografen benötigen zwar kein IHK-Zertifikat, müssen aber die Teilnahme an einem entsprechenden Kurs der Hochzeitsprofis Akademie nachweisen können.

„Paare können über unsere Internetseite hochzeitsprofis.de unter anderem einstellen, in welcher Branche sie einen Dienstleister suchen, das Bundesland wählen und auch angeben, welche Sprache der Dienstleister beherrschen sollte“, erklärt Patricia Follesa, „unser Ziel ist es, dass die Hochzeitspaare einen unvergesslichen Tag erleben – mit Profis an ihrer Seite“.

Weitere Informationen zum Thema oder zu Hochzeitsplaner Köln, Hochzeitsplaner Düsseldorf, Hochzeitsplaner Stuttgart und mehr sind auf https://www.hochzeitsprofis.de/ zu finden.

Die Seite hochzeitsprofis.de richtet sich an Paare, die nach passenden und zertifizierten Dienstleistern für die Ausrichtung ihres Hochzeitsfestes suchen. Ins Leben gerufen wurde die Internetseite von Vincent Schwiedeps und Patricia Follesa. Sie sind die akademischen Leitern der „Hochzeitsprofis Akademie“ mit Sitz in Köln. Dort bereiten sie in Kursen unter anderem Hochzeitsmanager, Hochzeitsplaner und Trauredner auf ihre Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor. Auf der Internetseite hochzeitsprofis.de können sich nur Dienstleister eintragen lassen, die ihre Prüfung mit Bravour gemeistert haben.

