Schneewittchen neu interpretiert: Daniela Schinko begeistert beim Internationalen Speaker Slam

Raus aus Erschöpfung und Schmerzen, rein in Wohlgefühl und Gesundung

Der Internationale Speaker Slam, der am 15. Januar 2026 in Dresden stattfand, setzte mit mehr als 220 Teilnehmern aus 24 Ländern neue Maßstäbe. Unter den Rednern war auch Daniela Schinko aus Ettlingen, die mit ihrer eindrucksvollen Präsentation „Vom Schneewittchen im Sarg auf die Bühne“ das Publikum fesselte.

In ihrem bewegenden Vortrag „Vom Schneewittchen im Sarg auf die Bühne“ thematisierte Schinko ihre eigene Reise zur Gesundheit. Sie erläuterte, wie Veränderungen in der Ernährung und das Beheben von Vitalstoffmängeln sie aus der Erschöpfung herausgeführt haben. Ihr zentraler Gedanke, dass man nicht wie Schneewittchen auf den Prinzen warten sollte, sondern aktiv die Verantwortung für das eigene Wohlbefinden übernehmen müsse, fand großen Anklang. „Ich war wie Schneewittchen und lag im Glassarg“, reflektierte sie in ihrem Vortrag über ihre eigene Reise von der Erschöpfung zur Vitalität. „Meine Mission ist es, Menschen zu helfen, ihren Weg raus aus Erschöpfung und Schmerzen hinein in Wohlgefühl und Gesundung zu finden“, betonte sie.

Die Zuschauer waren von der Authentizität und der Energie, die Schinko ausstrahlte, begeistert. Als zertifizierte ganzheitliche Gesundheitspraktikerin bietet Schinko in ihren Beratungen maßgeschneiderte Unterstützung für Klienten, die aus Erschöpfung und Schmerzen in ein neues Wohlgefühl und Gesundung gelangen möchten. „Vitalstoffe sind der Schlüssel zu einem gesünderen Leben“, betonte sie in ihrem Vortrag „Es war eine unglaubliche Erfahrung, Teil dieses Events zu sein und so viele inspirierende Menschen zu treffen“, sagte Schinko.

„Die Menschen sind oft bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn sie die richtigen Werkzeuge an die Hand bekommen“, erklärte Schinko nach ihrem Auftritt. Ihre Botschaft war klar: Vitalstoffe und eine bewusste Ernährung sind der Schlüssel zu einem gesunden Leben.

Der Internationale Speaker Slam war ein beeindruckendes Event, das nicht nur Rekorde aufstellte, sondern auch dazu beitrug, wichtige Themen der persönlichen Entwicklung ins Rampenlicht zu rücken. Schinko hat mit ihrem Auftritt ein starkes Zeichen gesetzt und viele Teilnehmer inspiriert, ihre eigenen Wege zur Selbstverwirklichung zu finden.

Vitalstoffberatung Daniela Schinko bietet Ihnen umfassende Unterstützung bei Fibromyalgie, ME/CFS, Post Covid, SIBO, Reizdarm sowie Burnout und depressiven Verstimmungen. Entdecken Sie natürliche Gesundheitslösungen und individuelle Beratungen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmt sind.

