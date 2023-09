Schneekugelhaus: Über 100 neue Motive

Frieden und Harmonie in der Kugel immer mehr gefragt

Würzburg, September 23 – Die Nachfrage nach Nostalgie und Harmonie steigt. Immer mehr Menschen suchen Frieden und eine Auszeit in einer heilen Welt. Das Schneekugelhaus verzeichnet eine deutliche Steigerung der Nachfrage nach Nostalgie-Motiven und hat das Angebot deshalb deutlich ausgeweitet. Über hundert neue Schneekugeln gibt es jetzt zur Herbstsaison.

„Je unsicherer unsere Umwelt wird, desto mehr sehnen sich die Menschen nach einer heilen Welt im Kleinen“, erklärt Martina Schimmel, die Betreiberin vom Schneekugelhaus. „Begeistert betrachten sie die Miniaturszenen in der Schneekugel und erinnern sich an fröhliche und entspannte Tage in der Vergangenheit.“

Das Schneekugelhaus verzeichnet seit einem Jahr eine steigende Nachfrage nach Nostalgiemotiven. In diesem Jahr wird das Angebot in diesem Bereich deshalb deutlich ausgebaut. Vier neue Linien mit insgesamt über 100 neuen Designs gibt es in diesem Jahr.

Classic Line

Die Classic Line lässt romantische Herzen höherschlagen. Die Vintage Schneekugeln mit nostalgischen Motiven in der Kugel werden liebevoll umgesetzt und mit historischen Bildern und Formen auf dem Sockel kombiniert. Eine passende Musik in einer mit der Hand aufziehbaren Spieluhr im Sockel rundet das Produkt ab. Neu sind in diesem Jahr Motive für Skifahrer und Hüttenzauber.

PURE-Line

Bei dieser Design-Linie werden nostalgische Motive mit einem geraden, „puren“ Sockel-Design kombiniert. „Dadurch kommen die Aussagen in der Kugel besonders gut zur Geltung. Diese Linie ist besonders bei jungen Menschen und Anhängern des skandinavischen Designs beliebt“, so Schimmel. In diesem Jahr gibt es die Kugeln auch in den großen Formaten sowie mit einem kubischen Sockeldesign. Neben dem klassischen Weiß gibt es die kubischen Sockel auch in den Trendfarben Sand und Grün.

Glamour Line

Hier werden die Nostalgie-Motive auf einem edlen, silberglänzenden Sockel präsentiert. „Die Trendfarbe silber ist für Weihnachten besonders beliebt“, erklärt die Schneekugelhaus-Chefin.

Country Line

Die Country-Line ist inspiriert von der Liebe zur Natur und passt perfekt zu Dekorationen im Landhaus-Stil. Sie vereint einen rustikalen Sockel in Holzoptik mit nostalgischen Motiven rund um die Themen Winter und Weihnacht.

Die Schneekugeln der Marke Minium Collection werden in streng limitierten Auflagen produziert und sind im Onlineshop www.schneekugelhaus.de sowie auf Amazon, ebay und Otto erhältlich.

Schneekugelhaus GmbH & Co KG

Delpstraße 5

97084 Würzburg

Telefon 0931/3598175

Ansprechpartner für die Presse:

Martina Schimmel

martina@schneekugelhaus.de

https://www.schneekugelhaus.de

Über Schneekugelhaus:

Schneekugelhaus ist der erste spezialisierte Anbieter und Hersteller für Schneekugeln. Seit 2009 fertigt Schneekugelhaus eigene Designs und entwickelt Ideen für die Geschenke- und Souvenirbranche. Die wichtigsten Serien sind Souvenir-Schneekugeln für Städte sowie weihnachtliche Motive. Die Schneekugeln werden im gutsortierten Geschenke- sowie im Internethandel angeboten.

http://www.schneekugelhaus.de/

Über MINIUM Collection:

MINIUM Collection steht für außergewöhnliche Schneekugeln mit einer Vielzahl von Motiven. Die Produkte der MINIUM Collection vereinen Romantik und Nostalgie der Schneekugeln mit professionellem, einzigartigem Design. Ob als Souvenir, Dekoration oder Geschenk: Unser Sortiment erfüllt jeden Wunsch.

